«Этот документ преступен». Андрей Савиных прокомментировал резолюцию ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы накануне приняла весьма странную резолюцию о признании геноцидом депортации украинских детей и гражданского населения в Россию. Более того, в этом документе прямая ответственность за это возлагается на белорусского Президента.

В резолюции ПАСЕ, за которую проголосовали 87 участников Ассамблеи, в частности, говорится, что «задокументированные факты депортации и насильного перемещения украинских детей подпадают под действие Конвенции о геноциде 1948 года». Подобные заявления вызывают серьезные недоумения у белорусских политиков. Ведь прекрасно известно, что в зоне боевых действий в Украине находится большое число мирного населения. И именно украинские военные препятствуют тому, чтобы гражданские и дети уехали с линии боевого соприкосновения.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Беларуси:

Если территория занимается российскими военными, они, безусловно, вывозят этих людей в безопасное место. Называть это принудительной депортацией, сравнивать спасение людей, вывоз людей из зоны боевых конфликтов с геноцидом – это ставить все с ног на голову. Более того, я считаю, что этот документ преступен по своему содержанию. Он требует возвращения этих людей в зону, где они могут погибнуть. Считаю такие действия просто неприемлемыми.