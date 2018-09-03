Брусчатку привезут из Украины, цемент и щебень – белорусские. В Лиозно реконструируют мемориал «Адаменская горка»

Новости Беларуси. А вот в небольшом поселке Лиозно в Витебской области восстанавливают уникальный мемориал «Адаменская горка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы войны здесь проходили ожесточенные бои. И только в этом месте погребены около тысячи советских воинов, которые отдали свою жизнь за освобождение Беларуси. Среди них и младшего лейтенанта Николая Лашкова – родной дядя москвички Марина Фролова, которая пожертвовала на реконструкцию комплекса 200 тысяч долларов.

Андрей Ильюшкин более 30-ти лет занимается поисковой деятельностью. На его счету около тысячи бойцов, о которых после смерти узнали их родные по всему постсоветскому пространству.

Андрей Ильюшкин, житель Лиозно:

Сравниваешь документы и вычисляешь год рождения, место рождения, призыв. Даже иногда бывает, что фамилия бойца записана так, а фамилия близких родственников уже отличается в одну-две буквы.

Под Лиозно погиб Николай Лашков, дядя москвички Марины Фроловой. Женщина стала инициатором реконструкции мемориала «Адаменская горка». Всего же в районе 87 захоронений, где покоятся около 32 тысяч советских воинов.

Ирина Дервоед, заместитель председателя Лиозненского райисполкома:

Делается все для того, чтобы эти воинские захоронения имели хороший вид, за ними шествуют организации, ученики, общественные объединения. И, конечно же, нам очень приятно, что родственники тех, кто защищал наш район приезжают к нам в гости.

Обойдется реконструкция мемориала примерно в 200 тысяч долларов. Проект поистине международный. Брусчатку привезут из Украины. Цемент, песок и щебень – белорусские. А черный вороненый гранит – из него сделают именные плиты – из России.

Денис Арданов, директор строительной фирмы (Москва):

Специально ездили в Карелию. Выбирали его. Производители этого материала долго искал, где из какой горы его сделать. Специально взрывалась гора под наш заказ.

Две плиты останутся без гравировки. Для того, чтобы можно было наносить новые имена. Ведь поисковые работы продолжатся. Предположительно, только под мемориалом «Адаменская горка» обрели вечный покой около тысячи человек. Имена 820 уже известны.

Анастасия Бут, СТВ:

Стелла с Орденом Великой Отечественной войны будет установлена в центре. От нее полукругом разойдутся гранитные плиты. Уникальность мемориала в том, что напротив фамилий будут написаны не как обычно инициалы, а полностью имена и отчества. А также даты рождения, смерти и даже название частей, в которых служили бойцы Красной армии.