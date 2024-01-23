БРСМ запустил проект «Азбука гражданина. Версия 4.0», чтобы привлечь молодёжь к выборам

18 января в Беларуси начал работу республиканский молодежный проект «Азбука гражданина. Версия 4.0», который призван в доступной форме проинформировать молодежь о предстоящих выборах.

Вероника Гудкова, секретарь Центрального комитета БРСМ:

Проект направлен на студенческую молодежь. Это молодые люди, которым исполнилось 18 лет, которые пойдут на избирательные участки. И работающая молодежь. Основная цель – электоральная активность, чтобы молодежь понимала, разбиралась в этом процессе и очень активно участвовала.

Это территориальный проект Гомельской области. Городской комитет БРСМ совместно с университетом Скорины (юридическим факультетом) придумали эту игру. Она состоит из двух частей. Первая часть – теоретическая, где дается мини-лекция. Вторая часть деловые игры, где молодежь проигрывает разные ситуации. Они могут себя попробовать в роли парламентариев, как депутата верхней палаты, так и нижней. Побывав в игре, молодой человек понимает, насколько сложен данный процесс, что ежедневно делают депутаты.