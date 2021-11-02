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БРСМ: «В 2022 году стадион «Трактор» планирует стать молодёжной стройкой столицы»

02 ноября 2021 14:53
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Новости Беларуси. В субботниках в Минске приняли участие несколько тысяч активистов БРСМ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

БРСМ: «В 2022 году стадион «Трактор» планирует стать молодёжной стройкой столицы»-1

Ребята охотно включились в благоустройство Минска. Перечень работ для молодежи самый разный: уборка мусора и сухих веток, высадка кустарников и деревьев. Например, активисты уже поучаствовали в озеленении МКАД и навели порядок в лесопарке «Медвежино», а также благоустроили стадион «Трактор».  

БРСМ: «В 2022 году стадион «Трактор» планирует стать молодёжной стройкой столицы»-4

Дарина Сергеева, второй секретарь Ленинского районного комитета БРСМ:  
В 2022 году стадион «Трактор» планирует стать молодежной стройкой столицы. Помимо этого, активисты БРСМ помогают благоустраивать территорию. Это лесопарк «Медвежино», парки своего района. Ленинского, Московского и так далее.  

БРСМ: «В 2022 году стадион «Трактор» планирует стать молодёжной стройкой столицы»-7

Никита Шмарловский, ученик средней школы № 51:  
Лично я гуляю в парках, много моих знакомых гуляет в парках и даже те, кто сейчас из всех активистов БРСМ тут собрался, они также гуляют в парках. Мы должны помогать коммунальным услугам, дабы им облегчить работу и помогать нашему городу.  

БРСМ: «В 2022 году стадион «Трактор» планирует стать молодёжной стройкой столицы»-10

Такие молодежные акции будут продолжаться до наступления холодов. В ближайшее время за грабли и лопаты возьмутся активисты из Октябрьского и Заводского районных комитетов БРСМ.  

# БРСМ # общество # Дарина Сергеева # Никита Шмарловский # Фотофакт

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