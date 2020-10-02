Депутаты Палаты представителей уже приступили к работе. В парламенте Беларуси началась осенняя сессия

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть ряд законопроектов: «Об изменении Закона «О таможенном регулировании в Беларуси», а также «Кодексов по вопросам уголовной ответственности». Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международных договоров. В частности, Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза и о сотрудничестве с Египтом.