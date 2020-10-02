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Депутаты Палаты представителей уже приступили к работе. В парламенте Беларуси началась осенняя сессия

02 октября 2020 07:42
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Новости Беларуси. Новый законотворческий сезон начинают белорусские парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 октября стартует осенняя сессия. Депутаты Палаты представителей уже приступили к работе.

Депутаты Палаты представителей уже приступили к работе. В парламенте Беларуси началась осенняя сессия-1

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть ряд законопроектов: «Об изменении Закона «О таможенном регулировании в Беларуси», а также «Кодексов по вопросам уголовной ответственности». Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международных договоров. В частности, Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза и о сотрудничестве с Египтом.

Депутаты Палаты представителей уже приступили к работе. В парламенте Беларуси началась осенняя сессия-4

Во второй половине дня первое заседание четвертой сессии проведут сенаторы.

# Парламент Беларуси # общество # Фотофакт

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