БРСМ открывает Молодежный интернет-форум

Проведение таких мероприятий уже вошло в практику работы Белорусского республиканского союза молодежи с молодежью и пользуется все большей популярностью. В числе приоритетных тем для обсуждений - работа со студенческой молодежью, информационно-идеологическая работа в первичных организациях, организация вторичной занятости учащейся и студенческой молодежи, а также развитие молодежного туризма. Тема очередного форума посвящена празднованию предстоящих рождественских и новогодних праздников. Ее и будут обсуждать в рамках интернет-общения в течении четырех дней. Состоится также подведение итогов конкурса на самую оригинальную идею встречи Нового года в кругу друзей.