Юные рационализаторы и изобретатели демонстрируют свое мастерство

26 декабря в Минском дворце детей и молодежи открывается городская Неделя науки, техники и спорта. Это мероприятие стало уже традиционным в столице и пройдет в 18-й раз. Его цель - поддержка и развитие технического творчества ребят.Участие в мероприятии примут победители технических конкурсов и спортивных состязаний, которые проходили с октября в учреждениях образования столицы и на базе районных внешкольных учреждений. В течение Недели юные рационализаторы и изобретатели будут состязаться в различных конкурсах: лично-командном первенстве города по судомодельному спорту, зимнему мотомногоборью, трассомоделизму, радиоэлектронике, компьютерной графике и русским шашкам, другие. Торжественная церемония награждения состоится 6 января.