"Колючие" страсти

В лесничествах и на елочных базарах спрос на новогодние деревья достиг апогея. Следующей волны ажиотажа на лесную красавицу продавцы, по традиции ждут в последние дни уходящего года.

На вечнозеленые спрос хоть и не вечный, но в морозы - устойчивый. Только в Станьковском лесничестве, что под Минском, уже продали больше двух тысяч елок и сосен. Но как показывает новогодняя практика, к 31 декабря этот показатель увеличится как минимум втрое. Здесь дешевле и, как говорят, сами лесничие, надежнее.

На риторический вопрос о соперничестве живых деревьев с искусственными аналогами здесь отвечают не словом, а делом. В лесничестве заложили новые плантации для вечнозеленых. На перспективу топорами здесь не машут. Пеньки на елочных плантациях появляются синхронно с заказчиками.



В преддверии 2006-го удалось продать почти четыреста лесных красавиц, в году нынешнем привезли на сотню меньше. А вот цены незначительно, но выросли. Чтобы облагородить жилище миниатюрным деревцем до метра, хватит восьми тысяч рублей, за "колючую красоту" 2-3-метрового масштаба выкладывают уже не менее четырнадцати. Обзавестись атрибутом праздника время еще есть - купить на базаре живое дерево можно будет вплоть до 31 декабря.