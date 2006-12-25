В Рождество Минск засиял праздничными огнями

25 декабря в столице по традиции полностью включили праздничную иллюминацию. Дизайн светового оформления города в этом году обещает поразить всех.

Общее количество гирлянд исчисляется тысячами. Разноцветные огни вдоль проспектов теперь не будут гаснуть до полуночи. А в Новый год - до утра. Новинка - подсветка новогодних елок изнутри. Эффект "звездного неба" столицы создается вдоль проспектов новыми "созвездиями" - лампочек стало еще больше, а световые элементы - мощнее.

Тысячи мерцающих гирлянд, игрушек, сотни украшений на столбах, живых деревьях и на искусственных елках - таким нарядным Минск, пожалуй, не был давно. На гирлянды, рождественские фонари, елки и бутафорию в этом году Минск потратил еще больше, чем раньше.

Как сообщили в "Мингорсвете", в этом году в светотехническом оформлении использованы новые дизайн и новые материалы. Натуральные масляные краски, огнеупорные ткани, все виды осветительного оборудования - от неона до светодиодов. К традиционным световым украшениям добавились снежинки с меняющимися цветами, стало больше гирлянд и "созвездий". Тысячи лампочек загораются и гаснут в определенном порядке, что создает иллюзию фейерверка.

В каждом микрорайоне Минска - свое оформление. Светотехническое оборудование смонтировано на пяти домах возле площади Свободы. А главные елки Минска - на Октябрьской площади, проспекте Победителей, у Дома правительства и возле Мингорисполкома - освещены не только снаружи, но и изнутри.

В некоторых случаях на стволах установлены десятки прожекторов, что позволит ярко освещать размещенных под ними Дедов Морозов и Снегурочек. Все игрушки на новогодних деревьях светодинамические, а гирлянды светодиодные. Каждая елка переливается разными цветами. При украшении главной елки страны на Октябрьской площади даже применялась специальная иллюминация в "динамике". По информации "Мингорсвета", новогодние огни будет радовать минчан до середины января.