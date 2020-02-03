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БРСМ и Европейская ассоциация молодёжных карт договорились о сотрудничестве. Какие скидки получат белорусы

03 февраля 2020 20:37
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Новости Беларуси. Соглашение БРСМ и Европейской ассоциации молодежных карт подписано 3 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БРСМ и Европейская ассоциация молодёжных карт договорились о сотрудничестве. Какие скидки получат белорусы-1

Именно благодаря инициативе БРСМ наши студенты получили возможность обмениваться опытом с иностранцами и стажироваться за рубежом, больше общаться по интересам со сверстниками, налаживать новые контакты и выгодно путешествовать. По дисконтной карте этой европейской ассоциации наша молодежь сможет получать существенные скидки в 36 странах мира. Беларусь – 37-я. Это касается перелетов, поездок в общественном транспорте, услуг связи, отелей и хостелов.

БРСМ и Европейская ассоциация молодёжных карт договорились о сотрудничестве. Какие скидки получат белорусы-4

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
БРСМ на протяжении многих лет старался выстроить взаимоотношения с ЕАМК. У нас это получилось, и для нас это, в целом для молодежного движения всей страны, огромный прорыв. Самое главное, что наша страна открывается всей Европе и всему миру для реализации самых разных студенческих мировых европейских инициатив.

БРСМ и Европейская ассоциация молодёжных карт договорились о сотрудничестве. Какие скидки получат белорусы-7

Манел Санчес, директор Европейской ассоциации молодежных карт:
БРСМ – это, во-первых, наиболее многочисленная и наиболее хорошо организованная молодежная организация в Беларуси. И только она может поддержать идеалы Европейской ассоциации молодежных карт. Это прекрасная возможность поучаствовать в кооперации с европейским сообществом.

БРСМ и Европейская ассоциация молодёжных карт договорились о сотрудничестве. Какие скидки получат белорусы-10

Благодаря вступлению БРСМ в Европейскую ассоциацию молодежных карт молодым людям из любых уголков мира будет проще знакомиться с Беларусью, узнавать о направлениях образования в нашей стране и поддержке молодежного предпринимательства. Наши ребята тоже смогут активнее принимать участие в различных европейских программах и проектах.

# БРСМ # общество # Дмитрий Воронюк # Манел Санчес # Фотофакт

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