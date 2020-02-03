БРСМ и Европейская ассоциация молодёжных карт договорились о сотрудничестве. Какие скидки получат белорусы

Новости Беларуси. Соглашение БРСМ и Европейской ассоциации молодежных карт подписано 3 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно благодаря инициативе БРСМ наши студенты получили возможность обмениваться опытом с иностранцами и стажироваться за рубежом, больше общаться по интересам со сверстниками, налаживать новые контакты и выгодно путешествовать. По дисконтной карте этой европейской ассоциации наша молодежь сможет получать существенные скидки в 36 странах мира. Беларусь – 37-я. Это касается перелетов, поездок в общественном транспорте, услуг связи, отелей и хостелов.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

БРСМ на протяжении многих лет старался выстроить взаимоотношения с ЕАМК. У нас это получилось, и для нас это, в целом для молодежного движения всей страны, огромный прорыв. Самое главное, что наша страна открывается всей Европе и всему миру для реализации самых разных студенческих мировых европейских инициатив.

Манел Санчес, директор Европейской ассоциации молодежных карт:

БРСМ – это, во-первых, наиболее многочисленная и наиболее хорошо организованная молодежная организация в Беларуси. И только она может поддержать идеалы Европейской ассоциации молодежных карт. Это прекрасная возможность поучаствовать в кооперации с европейским сообществом.