Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду

Новости Беларуси. Медведя Федора в Могилевском зоосаде давно окрестили местным синоптиком. Мишка тонко реагирует на изменения погоды и довольно точно «предсказывает» природные явления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой зимой Федор, равно как и местные барсуки, сну объявил бойкот. Верблюдица начинает линять, а олень сбросил рог. Это все верные признаки того, что весна не за горами. Работники зоосада доверяют своим четвероногим синоптикам, ведь ни разу не подводили.

Несмотря на календарный февраль, медведь Федор в Могилевском зоосаде бодрствует и продолжает набирать жирок. Косолапый уже заметно поправился, но сна ни в одном глазу.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Федор, как и его сородичи, всеядный. Любит мясо, рыбу, крупы. Все это в зоосаде он получает сполна. А еще мишку здесь балуют сладостями.

Федечка, мальчик мой. Будем кушать с тобой.

Инстинкты заставили обзавестись уже и гнездом, и лишними килограммами. Но никак не улягутся в спячку и местные барсуки.

Иван Нижников, заведующий Могилевским зоосадом:

В настоящее время наши животные готовятся к весне. Некоторые начали сбрасывать рога, как лось, допустим. У некоторых начинает подшерсток вылинивать, как у верблюда. Поэтому весна уже не за горами.

Понаблюдать за повадками тех, кто бодрствует по факту, но должен спать по графику, приходит Евгений Гречко. Молодой человек без нескольких месяцев дипломированный техник лесного хозяйства.

Возможность изучить поведение диких животных – настоящая находка для будущей профессии.

Евгений Гречко, учащийся Могилевского государственного профессионального агролесотехнического колледжа:

Шикарно, ухоженные животные. Кормление у них прекрасное, рацион питания.