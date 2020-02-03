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Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду

03 февраля 2020 19:29
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Новости Беларуси. Медведя Федора в Могилевском зоосаде давно окрестили местным синоптиком. Мишка тонко реагирует на изменения погоды и довольно точно «предсказывает» природные явления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду-1

Этой зимой Федор, равно как и местные барсуки, сну объявил бойкот. Верблюдица начинает линять, а олень сбросил рог. Это все верные признаки того, что весна не за горами. Работники зоосада доверяют своим четвероногим синоптикам, ведь ни разу не подводили.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду-4

Несмотря на календарный февраль, медведь Федор в Могилевском зоосаде бодрствует и продолжает набирать жирок. Косолапый уже заметно поправился, но сна ни в одном глазу.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду-7

Ирина Недобоева, корреспондент:
Федор, как и его сородичи, всеядный. Любит мясо, рыбу, крупы. Все это в зоосаде он получает сполна. А еще мишку здесь балуют сладостями.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду-10

Федечка, мальчик мой. Будем кушать с тобой.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду-13

Инстинкты заставили обзавестись уже и гнездом, и лишними килограммами. Но никак не улягутся в спячку и местные барсуки.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду-16

Иван Нижников, заведующий Могилевским зоосадом:
В настоящее время наши животные готовятся к весне. Некоторые начали сбрасывать рога, как лось, допустим. У некоторых начинает подшерсток вылинивать, как у верблюда. Поэтому весна уже не за горами.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду-19

Понаблюдать за повадками тех, кто бодрствует по факту, но должен спать по графику, приходит Евгений Гречко. Молодой человек без нескольких месяцев дипломированный техник лесного хозяйства.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду-22

Возможность изучить поведение диких животных – настоящая находка для будущей профессии.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду-25

Евгений Гречко, учащийся Могилевского государственного профессионального агролесотехнического колледжа:
Шикарно, ухоженные животные. Кормление у них прекрасное, рацион питания.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду-28

В зоопарках разных стран по поведению медведей в первые дни февраля определяют, долгой ли будет зима. Считается, если косолапый покидает берлогу либо вообще отказался от спячки, весна не за горами. И хоть синоптики прогнозируют стойкий минус до конца недели, Федора загонит в берлогу только мороз не меньше -10ºС.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду-31

# Зоопарк # общество # Ирина Недобоева # Иван Нижников # Евгений Гречко # Фотофакт

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