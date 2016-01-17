Британец 148 раз делал любимой предложение, девушка даже не подозревала об этом

Новости Великобритании. 38-летний Рэй Смит делал своей любимой предложение руки и сердца, а девушка даже и не подозревала об этом. Полгода мужчина фотографировался со своей возлюбленной, и каждый раз в кадре появлялась записка с вопросом «Выйдешь за меня?».

И вот на Рождество житель Великобритании отважился и предложил любимой стать женой уже в более-менее традиционной манере. Рэй написал слова признания на компьютере, опустился на колено и показал избраннице монитор, на котором появился тот самый заветный вопрос.

Мужчина держал кусочек бумаги таким образом, чтобы Клэр не могла ее даже увидеть.

Девушка призналась, что не догадывалась о намерениях Рея. Девушка думала, что ее бойфренд делает совместные снимки так часто, потому что хочет сохранить мгновения ее беременности на разных стадиях.

В прошлом году мы рассказывали похожую историю еще одного романтика.

Дин Смит из США каждый день в течение года предлагал своей девушке Дженнифер выйти за него замуж. Делал это тайком от нее самой.



Дин записывал коротенькие видео с табличками, на которых было написано его предложение, признание в любви и дата – день и месяц.

Съемки проходили в разных местах: в машине, в душе, во время работы, чтения, за обедом. Что из этого получилось, и как отреагировала возлюбленная, смотрите здесь.