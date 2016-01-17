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Британец 148 раз делал любимой предложение, девушка даже не подозревала об этом

17 января 2016 16:17
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Новости Великобритании. 38-летний Рэй Смит делал своей любимой предложение руки и сердца, а девушка даже и не подозревала об этом. Полгода мужчина фотографировался со своей возлюбленной, и каждый раз в кадре появлялась записка с вопросом «Выйдешь за меня?».

Британец 148 раз делал любимой предложение, девушка даже не подозревала об этом-1

Мужчина держал кусочек бумаги таким образом, чтобы Клэр не могла ее даже увидеть.

И вот на Рождество житель Великобритании отважился и предложил любимой стать женой уже в более-менее традиционной манере. Рэй написал слова признания на компьютере, опустился на колено и показал избраннице монитор, на котором появился тот самый заветный вопрос. 

Британец 148 раз делал любимой предложение, девушка даже не подозревала об этом-4

Клэр Брэмли сказала ему долгожданное «да».

Девушка призналась, что не догадывалась о намерениях Рея. Девушка думала, что ее бойфренд делает совместные снимки так часто, потому что хочет сохранить мгновения ее беременности на разных стадиях.

Британец 148 раз делал любимой предложение, девушка даже не подозревала об этом-7

В прошлом году мы рассказывали похожую историю еще одного романтика.

Дин Смит из США каждый день в течение года предлагал своей девушке Дженнифер выйти за него замуж. Делал это тайком от нее самой.

Дин записывал коротенькие видео с табличками, на которых было написано его предложение, признание в любви и дата – день и месяц.

Съемки проходили в разных местах:  в машине, в душе, во время работы, чтения, за обедом. Что из этого получилось, и как отреагировала возлюбленная, смотрите здесь

# общество # Фотофакт # Брак и семья # Рэй Смит # Клэр Брэмли

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