В Гродно настоятельница женского монастыря Гавриила и ее подопечные поздравили со святками работников местных предприятий

Новости Беларуси. Гродненские предприятия встретили необычных гостей. Поздравить со святками местных работников пришли «ряженные». Традицию такого массового колядования в областном центре возродила настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря вместе с воспитанниками воскресной школы. В эти праздничные дни они готовят целые концертные программы, а полученные подарки передают нуждающимся. На одном из таких представлений побывал корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Этим ряженым сегодня были рады на всех гродненских предприятиях. Ведь воспитанники воскресной школы при женском монастыре во главе с игуменьей Гавриилой принесли горожанам радостную весть о Рождестве Христовом.

Старинную традицию колядования в Гродненском Свято-Рождество-Богородичном монастыре возродили несколько лет назад. Настоятельница матушка Гавриила собрала вокруг себя единомышленников, и во время святок дети и взрослые стали наряжаться библейскими героями, готовить концертную программу, посещать различные предприятия.

Василий Дементей, начальник Гродненской региональной таможни:

Действительно надо в эти дни по-доброму встречаться. И, конечно, вы все видели, насколько это поднимает настроение. И я думаю, что это будет способствовать нам и в работе, и в общении.

Наряду с хорошим настроением, самая главная цель такого колядования –помочь нуждающимся. Именно за благотворительность матушка Гавриила была удостоена премии «За духовное возрождение» в 2012 году. Благодаря её стараниям удалось восстановить женский монастырь. И сегодня двери обители открыты для всех страждущих.

Настоятельница вместе с воспитанниками школы проводит утренники для нуждающихся детей, помогает им.

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:

Мы прославляем рождённого Христа. Вы рады, что нас сейчас послушали, детей наших, правда же? Значит, вы получили крупицу радости, несите её другим. И пусть хоть немножко это приумножится.

Марина Аникеева, директор перерабатывающего предприятия:

Мы уделяем достаточно существенное внимание хотя бы потому, что, наверное, так небом задумано – творить благие дела, тем более в такие светлые дни.

Своё финальное выступление «ряженные» проведут в областной больнице. Специальная концертная программа с песнями и плясками подготовлена для маленьких пациентов. Им же будут переданы и сладкие гостинцы, которые получили «ряженные» во время колядования.