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Циклон «Эмма» покинул Беларусь, на смену пришли морозы

17 января 2016 14:08
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Новости Беларуси. Циклон «Эмма» покинул Беларусь. На смену снегопадам пришли морозы. 17 января днем по стране минус 10-15 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако, не смотря на холода, белорусы активно включились в работу по уборке снега. В Витебске высота снежного покрова достигает 42-х сантиметров, в Минске — 35-ти.

Только в столице в расчистке тротуаров, остановочных пунктов, подземных переходов участвуют около тысячи человек, на улицы города вышли около 500 единиц техники.

Активную помощь в ликвидации последствий снегопада оказывают и военнослужащие. Более 600 человек   вышли на уборку снега в  Минске,  Витебске, Борисове, других городах и населенных пунктах страны. Специальная техника расчищает от снега трассы. 

 

# общество # Погода в Беларуси

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