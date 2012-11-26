43% садистов живут в благополучных семьях - истории трех белорусских семей

Новости Беларуси. Первый шаг остановить насилие — начать о нем говорить. По статистике, в Беларуси психологическому насилию подвергаются 4 из 5 женщин, физическому - каждая четвертая. Принято считать, что страдают от семейного насилия в основном женщины. Но в последнее время все чаще на телефон доверия звонят мужчины, страдающие от жен, которые пилят, а в криминальных новостях появляются ужасающие заголовки.

Эта квартира у участковых милиционеров на особом контроле. Бывают здесь едва ли не каждый день. Зеленый змий здесь попутал всех домочадцев.

Дмитрий Василевский, участковый инспектор охрана общественного порядка и профилактики Ленинского РУВД Минска:

На семейно-бытовой почве жена порезала бывшего мужа, порезала палец, угрожала мужу расправой. По статье - угроза убийства.

Олег Каразей, начальник управления профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Зачастую мужчины становятся жертвами убийств. Если мужчина своим поведением, побоями доводит женщину до такого состояния, то женщина хватает острый предмет, первый что под рукой... Такие случаи есть и довольно часто фиксируются. Если мужчина признается потерпевшим — это, как правило, тяжкие телесные либо смерть.

Роли в семейных драмах тоже разыгрываются по-разному. Например, женщина не может справиться со своей 37-летней дочерью. Отпрыск стоит на учете в психоневрологическом диспансере, но долечиться никак не может.

Пьяные домашние разборки — этот стереотип разбивает статистика. Нет, конечно, большая половина домашних драк происходит в так называемых алкозависимых семьях - 57%. Но оставшихся 43% инцидентов, что поражает, приходится на долю семей с достатком. Причем, домашнее насилие - проблема отнюдь не только белорусская и не только наших дней. Вспомнить конфликт Рогнеды и князя Владимира. И еще примеры: поп-звезду Рианну жестко избил и оставил на обочине бойфренд; певица Валерия 8 лет прожила с деспотичным Александром Шульгиным, а еще есть Жасмин, Мадонна, Уитни Хьюстон ...

Ирина Альховка, председатель Правления МОО «Гендерные перспективы»:

Люди госслужащие, менеджеры среднего звена, банкиры.. Нормальная работа, нормальное социальное положение. На лбу у него не написано «я бью свою жену». К нам обращаются те, кто в милицию пойти не может. Представляете, у вас евроремонт в квартире, у вас две машины и вы постоянно ходите в темных очках. Проблема - сказать об этом.

Как правило, семейные драмы разыгрываются за закрытыми дверями и зашторенными окнами. Соседи по лестнице могут и не подозревать, что рядом, где, казалось бы, живет такая приветливая и благополучная семья, иногда квартира превращается в настоящее поле битвы.

Ирина Альховка, председатель Правления МОО «Гендерные перспективы»:

Агрессоры на самом деле контролируют себя. Они знают, кому можно бить морду, а кому нельзя.

Жертва домашнего насилия:

Кольцо не ношу с того дня, как я сбежала. Муж, уснул, я чудом нашла ключи, с которыми ходил мой сын, и сбежала в джинсах и в майке. Тогда у меня все дрожало. Я с дрожащими руками открывала дверь, боялась, что он проснется и все будет продолжаться. Человек меня просто избил до синяков до черепно-мозговой травмы.

Муж этой женщины достаточно известный в Беларуси человек. Но статус и удачная карьера не помешали 11 лет держать жену в боксерских перчатках.

Жертва домашнего насилия:

Были пихания, толкания. В присутствие детей бил по лицу, выливал на голову чай, какао, надевал миску салата на голову. Настолько человек себя не мог контролировать. И все в присутствие детей. Это в трезвом.

В браке двое детей. Ради них, как ей казалось, все «забракованные» годы, ей нужно было сохранять семью.

Жертва домашнего насилия:

Я держу ребенка, а он мог прямо мне дать пощечину... унижение оскорбление... Человек запирал, забирал телефоны - домашние, мобильные, ключи. Пока я не мирилась - была отрезана от мира. Я не могла не то чтобы в милицию позвонить, родителям.

Уже 4 месяца она живет на свободе. В семейное логово — иначе это место не назовешь, она не возвращалась. Замки сменили, а все вещи муж переслал по почте. Но главное, что детям объяснять ничего не понадобилось. Маленький сын после таких зрелищ сам сделал уже взрослый вывод.

Жертва домашнего насилия:

Сын сказал, если бы папа любил нас по настоящему, он себя так бы не вел.

Еще одна наша героиня вынуждена скрывать свое лицо. Сейчас ее отношения с бывшем мужем разбирают в суде.

Жертва домашнего насилия:

Мы встречались около года. Это не было двухдневное знакомство. И не проявлялось никак агрессивность, были очень красивые ухаживания, романтика, букеты цветов.

Белоруска Алена, имя в интересах следствия мы изменили, вышла замуж за иностранца и несколько лет они с мужем жили, как говорится, на две страны, пока для переезда собирались все документы. Родился сын.

Жертва домашнего насилия:

Мы приехали к папе ребенка. Радовались, что вместе. Катализатором был алкоголь. Когда я положила ребенка, сразу пошло нападение. Потом в руке появился нож. Начался кошмар.

Он толково маскировался. Когда он издевался, тогда бил, резал и делал это с улыбкой. Такое впечатление, что он очень долго ждал этого удовольствия.

Когда он ударил, я упала плашмя, он затолкал меня в шкаф. Он не давал встать. Убежать не смогла. Наверху спал ребенок. Я боялась, что он перестанет бить меня и побежит к ребенку. Были порезы глубокие и с ногой проблемы.

Алене все-таки удалось вызвать полицейских. Когда они приехали, как правило агрессоры при свидетелях затихают, правоохранители даже не вызвали скорую, лишь проверили документы и предложили женщине уехать из дома, пообещав задержать мужа на пару часов в отделение.

Жертва домашнего насилия:

Стала судорожно собираться. Я все вещи перепачкала, что сообразила собрать. Все вещи в Минске были в крови. Через несколько часов он пришел. Я услышала шорох, он в дверном проеме. Он уже с ножницами напал. Порезал щеку с левой стороны. Но потом мгновенно заснул сном младенца.

Первым рейсом Алена с малышом вернулась в Минск. После этого она мужа к себе не подпускала. Хотя он пытался выходить на контакт и предлагал помириться. Но с полной уверенностью, что бывших домашних насильников не бывает, она отвечала «нет». После этого бывший решил мстить и перестал платить алименты. Но Алена продолжает бороться с жесткостью и отстаивает свои права сразу в двух странах.

Часто женщина в прямом смысле загнана в угол и бежать ей некуда. Но все-таки нет безвыходных ситуаций. В Беларуси работает 45 кризисных комнат, куда потерпевшая от рук домашнего садиста, может обратиться за помощью. Правда, все государственные социальные центры работают днем, остаться на ночь в нашей стране можно только в 2 частных шелтерах. В Минске в прошлом году работал еще один государственный круглосуточный центр, но его пришлось закрыт.

Есть действующий частный шелтер и в Могилеве. Чтобы обезопасить проживающих, мы не будем раскрывать его местонахождение.

Елена Пушкарёва, руководитель Могилёвского социального кризисного центра для женщин:

Когда к нам приходят такие мужья, а такие случаи были, и они требуют ответа на каких основаниях его ребёнок и жена находятся в центре, то мы показываем документ-решение от комиссии по делам несовершеннолетних. Мы говорим, что теперь мы несём за них ответственность. И когда такие разъярённые мужья приходят к нам на территорию, мы с ними беседуем. А когда идут уже повышенные тона и угрозы, мы вызываем наряд милиции. Такие случаи, к сожалению, бывают.

Оденут, накормят и спать уложат. Сюда приходят люди, когда домашние стены отнюдь не лечат, а только калечат. Кроме психологов здесь работают юристы. За полгода здесь прошли реабилитацию около полусотни женщин и 87 детей. Сейчас в убежище живут 2 женщины с детьми. Одна из них здесь живет больше полугода, она и согласилась рассказать свою историю.

Замужем Алеся была 2 раза. От первого брака дочь и от второго сын. Первый семейный опыт был не удачным, второй ещё хуже. Муж постоянно избивал даже на глазах у детей. Потом вовсе выгнал её с детьми на улицу. Документы все забрал. Здесь ей помогли восстановить паспорт, документы и детские свидетельства. Теперь она может получать на детей пособия.

Алеся, жертва домашнего насилия:

Он начал пить, бил меня. Было сотрясение головного мозга. Мне негде было жить, я скиталась с детьми. Когда он был закодирован, тогда мы жили хорошо. Я благодарна, что есть такое место, где вот так можно... Я не знаю, чтобы я делала. Я уже даже хотела что-нибудь с собой сделать, потому что не было другого выхода.

Мы заметили, что все три наших героини своих узурпаторов теперь называют не иначе как «этот человек». Хотя странно можно ли таким существительным и вовсе называть таких... Как же распознать в своем ухажере будущего мужа-агрессора?

Ольга Казак, психолог:

Агрессоры пытаются изолировать женщину, не разрешают общаться с родителями, родственниками. Ревнивые, контролируют очень сильно, какие платья одевать, где работать, учиться. Это особый тип мужчин. Часто обвиняют женщину, хотят, что бы она была идеальна. Агрессоры - манипуляторы большие. Важна власть и контроль мыслей, действий.

Молчи, женщина, твой день восьмое марта. Кто из нас не слышал такой расхожей шутки. А межу прочем — это лишь доля шутки. Существует 4 вида семейного насилия: психологическое, физическое, экономическое и сексуальное, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Казак, психолог:

Домашнее насилие — это хронический процесс, это не однократный акт избиения или давления, повторяющиеся циклы.

Вначале мелкие придирки: ты салат нарезала не такими кубиками, потом акт насилия, когда он избивает, или скандал с унижениями, и после этого период медового месяца, когда из чувства вины он становится добрым и ласковыми. Эти акты насилия могут повторяться ежегодно, ежемесячно, а может и в течение дня . Она не знает какой он на самом деле. И женщина верит, что он все-таки хороший. Но со временем периоды медового месяца становятся короткими.

Проблемы с агрессией есть у каждого человека. Давка в автобусе, пробки, проблемы на работе. Кто-то швыряет телефон, кто-то рвет бумаги, оскорбляет продавщиц в магазине. Это и есть психологическое насилие, но рукоприкладство оправдать просто невозможно. Впрочем, как и доказать его. Часто такое хулиганство происходит без свидетелей. А пока проявятся синяки, понятно, проходит время.

Олег Каразей, начальник управления профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Есть проблемы с привлечением граждан за мелкое хулиганство в быту, потому что отсутствует такая деталь, как нарушение общественного порядка. Мы выступили с предложением дополнить кодекс РБ об административных нарушениях нормой, устанавливающей ответственность за причинение побоев, травм психических и физических.

Сейчас готовится новый законопроект «О профилактике и пресечении домашнего насилия». Закон предусматривает революционные изменения в укладе жизни многих семей. Так, жен, которые постоянно как-то выражают свое недовольство мужьям или мужей, которые провоцируют своих жен начать драку, могут ставить на учет в милицию. Кроме того, агрессору строго-настрого запретят разыскивать свою супругу и даже некоторое время после скандала приходить домой. Такие меры уже действуют во многих странах.

Бьет, значит... бьет. И любви насильно не бывает. Похоже, жертвы домашнего насилия начинают это понимать. Они снимают темные очки, выходят из тени своих домомучителей и не стесняются об этом говорить. Понимают, что теперь прощать - это стыдно.