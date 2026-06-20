Участники международного форума Союзного государства возложили цветы к монументу «Мужество»

В канун 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны Брест – главный центр сохранения общей исторической памяти. Сегодня, 20 июня, в городе над Бугом стартовал второй международный форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брест съехались сотни делегатов, известных экспертов, историков и молодежных лидеров из Беларуси и России, чтобы вместе заявить – подвиг советского народа не забыт. В знак памяти о поколении героев участники возложили цветы к монументу «Мужество» в легендарной цитадели.