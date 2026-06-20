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Участники международного форума Союзного государства возложили цветы к монументу «Мужество»

20 июня 2026 13:31
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В канун 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны Брест – главный центр сохранения общей исторической памяти. Сегодня, 20 июня, в городе над Бугом стартовал второй международный форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брест съехались сотни делегатов, известных экспертов, историков и молодежных лидеров из Беларуси и России, чтобы вместе заявить – подвиг советского народа не забыт. В знак памяти о поколении героев участники возложили цветы к монументу «Мужество» в легендарной цитадели.

Участники международного форума Союзного государства возложили цветы к монументу «Мужество»-2

Главная цель масштабного форума – защита исторической правды и жесткое противодействие фальсификации нашей общей истории. На протяжении трех дней участники из Беларуси, России, стран СНГ, Азии и Латинской Америки будут работать на пленарных заседаниях и дискуссионных площадках.

Всего в Брест приехало около 470 представителей более 15 государств. Итогом встреч станут совместные заявления по борьбе с искажением исторических фактов. Программа форума откроется сегодня заседанием Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. 

21 июня работа продолжится заседаниями трех тематических секций. В эти же дни в городе над Бугом пройдет юбилейная, 70-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Особым пунктом станет открытие нового мемориала «Скорбь» в северо-западной части Брестской крепости. 

# форум # Великая Отечественная война

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