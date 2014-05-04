Брестский вокзал открыли после реконструкции к ЧМ-2014 по хоккею

Новости Беларуси. Брестский вокзал готов встречать гостей ЧМ-2014 по хоккею. После масштабной реконструкции в строй введены привокзальная площадь с удобными парковками, «московская» и «варшавская» стороны вокзала, международный кассовый зал, пешеходный тоннель и красивые залы ожидания.

Для максимального комфорта путешественников с ограниченными возможностями подходы к зданию вокзала, остановкам общественного транспорта и кассам выполнены с использованием тактильной плитки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сохранив уникальный архитектурный облик комплекса, вокзал оснастили современными техническими системами: новейшими информационными табло, системой регулировки звука, камерами видеонаблюдения.

Игорь Жерело, первый заместитель начальника Брестского отделения Белорусской железной дороги:

Сейчас очень сильно развиты информационные технологии. Многим иностранцам на самом деле критично наличие Интернета. Весь вокзал у нас «покрыт» сетью wi-fi, в любой кассе можно приобрести карточки доступа с логином и паролем. Мое мнение, что мы готовы к приему гостей чемпионата. Без вопросов! Могут приезжать хоть завра, хоть сегодня!

Накануне предстоящего чемпионата мира по хоккею особое внимание уделено информационной поддержке болельщиков. С 5 мая в круглосуточном режиме на вокзале заработает «координационный центр», где иностранцы смогут получить любые справочные услуги. Уже работает и отдельная касса, работники которой прошли курсы иностранного языка. К слову, преодолевать языковой барьер сотрудникам железной дороги будут помогать волонтеры - студенты факультета иностранных языков.