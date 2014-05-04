В Минске прошла ночная репетиция шествия ко Дню Победы. Как это было?

Новости Беларуси. Беларусь готовится к празднованию Дня Победы. В центре Минска накануне прошла ночная репетиция шествия. Зрители, а их, несмотря на поздний час, собралось немало, увидели технику: и речь не только о легендарных УАЗах, но и о ювелирном мастерстве Роты почетного караула. Во время прогона отработали каждый шаг и выверили все нюансы предстоящего шествия. И, кстати, отдельные детали оказались весьма весомыми. В буквальном смысле. Предпремьерный показ увидела корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Такая техника для центра Минска словно параграф из истории прошлого века. Буквально минуты — и фары военных УАЗов проливают свет на ночную репетицию шествия в честь Дня Победы.

Примерно десять километров в час, чтобы зрители успели поприветствовать ветеранов, которые и поедут в эксклюзивных кабинах. Впрочем, окажись участники войны на проспекте Независимости даже во время репетиции, недостатка позитивных эмоций у них явно бы не было. Желающих увидеть предремьерный показ шествия было столько, словно и не было ни позднего вечера, ни почти осенней погоды.

Марат по-мужски заинтересовался техникой. Мама Виктория улыбается: знала, чем завлечь сыновей на позднюю прогулку. Ее дедушка воевал и дошел до Берлина. И о Великой Отечественной ребятам рассказывают на примере их же семьи.

Виктория Русецкая:

Мы и смотрим, и показываем все военные фильмы, это у нас в крови. И мы их с самого детства приучаем!

Тем временем, чеканить шаг по проспекту Независимости начинает рота почетного караула. Разметку не обманешь, но движения отточены настолько, что, даже не глядя под ноги, идут как под линеечку. А ведь пронести знамя или штандарт и прогулочным шагом сможет далеко не каждый.

Николай Гришанков, заместитель командира сводной Роты почетного караула Военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Надо иметь хорошую физическую силу. Штандарт весит около 30 килограммов. Надо еще и учитывать погодные условия, чтобы штандарт не увело ни влево, ни вправо. Поэтому мы над этим работаем. Не имеем права на ошибку.

Павел Шпарло, командир сводной Роты почетного караула Военной комендатуры Вооруженных Сил Беларуси:

Для меня это особенный праздник, я думаю, как и для большинства белорусов. Потому что мой дедушка также принимал участие в боевых действиях, имеет множество наград. К сожалению, его уже нет в живых, но я отдаю дань уважения своему деду и всем тем, кто воевал и защищал нашу родину.

Сегодня Павел Шпарло уже с улыбкой вспоминает, как впервые участвовал в шествии в честь Дня Победы. Тогда, несколько лет назад, признается, волнение было просто неимоверным. И все же, несмотря на отточенные движения и ювелирную синхронность, участие в таком мероприятии солдатам запоминается вовсе не монотонной чеканкой шага.

Павел Шпарло, командир сводной Роты почетного караула Военной комендатуры Вооруженных Сил Беларуси:

Начинается множество звонков солдатам. Знакомые, родители видят по телевизору. Все высказывают гордость им. И, соответсвенно, это настроение передается в роту, все ходят на подъеме.

Настроение минувшим вечером передалось и тем, кто видел и снимал на память репетицию предстоящего шествия. Многие не расходились, чтобы дождаться второго прогона. А маленький Марат, оценив уже не только технику, даже изменил свое мнение.

Марат:

(Что тебе больше понравилось, солдаты или машинки?) Солдаты!