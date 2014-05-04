Каких изменений во вступительной кампании-2014 ожидать абитуриентам?

Вступительная кампания-2014 в самом разгаре. О том, чего ожидать абитуриентам, родителям и государству выясняли в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Почему в 2014 году изменились правила поступления в ВУЗы?

Геннадий Пальчик, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке ППНС:

Следует заметить, что существенных, концептуальных изменений в новой редакции поступления нет. Система конкурсного отбора в высшие, средние-специальные учебные заведения принята. Она зарекомендовала себя как объективный отбор. А те дополнительные изменения, которые внесены, они определены правоприменительной практикой данного указа. Изучалась статистика наборов в ВУЗы и ССУЗы, изучалось мнение и родителей, и преподавателей, и университетской среды, поэтому те изменения, которые мы наблюдаем в новой редакции — уточнение, по сути дела, усовершенствование, детализация некоторых вопросов, которые связаны, скажем, с набором на отдельные специальности, может быть, с оптимизацией на остродефицитные специальности. Это продиктовано жизнью. Надо отметить, что это не сиюминутное решение, это обсуждение продолжалось на протяжении нескольких лет.

Какие изменения ждут будущих абитуриентов?

Геннадий Пальчик:

Сегодня акцентируется внимание на подготовку специалистов сельскохозяйственного профиля обучения. Здесь есть ряд преференций: усилено соотношение целевой подготовки. Я считаю, на целевую подготовку стоит смотреть немного шире — не только как срок отработки, а надо смотреть с точки зрения организации заказчика, ведь именно он обязан не принудительными мерами закрепить, а он должен создать такие условия работы и жилищные условия, чтобы выпускник был заинтересован, чтобы остаться.

Раздельный конкурс для абитуриентов из сельской местности и из города. Что здесь изменилось?

Геннадий Пальчик:

Я сторонник той позиции, когда любой конкурс должен ориентироваться в первую очередь на результаты конкурсантов. Сегодня и статистика, и результаты поступления выпускника сельских школ говорит о том, что эта норма практически уже не срабатывала, не нужна была, то есть это нецелесообразно.

Чем вступительная кампания-2014 в БГУИР будет отличаться от 2013 года?

Анатолий Осипов, первый проректор БГУИР:

Во-первых, мы расширили количество специальностей, которые может указывать абитуриент при поступлении. Если в прошлом году указывались 7 специальностей по приоритету, сейчас указываются 34 специальности. Во-вторых, мы вводим электронную подачу заявлений, то есть абитуриент со своего компьютера может подать заявление. Создается электронный кабинет для каждого абитуриента. Он подает туда заявление, все сообщения идут абитуриенту через этот электронный кабинет. Абитериенту нужно приехать в ВУЗ, чтобы только подписать заявление (если он не хочет вносить никаких изменений). Я надеюсь, что это будет способствовать тому, что конкурс будет у нас все-таки выше, чем в прошлом году.

В 2014 году БГУ поменяло стратегию — появилось больше практико-ориентированных специальностей

Людмила Хухлындина, начальник Главного управления учебной и научно-методической работы БГУ:

Стратегия изменена была не только в этом году. Мы уже несколько лет назад поставили перед собой задачу обновить парк наших специальностей в целом, чтобы действительно придать этим специальностям практическую направленность. Мы действительно за последние 5 лет ввели более 30% новых специальностей, которые связаны с совершенно новыми направлениями, то, в чем заинтересована сегодня наша республика.

Можно ли поступить в белорусские ВУЗы без помощи репетиторов?

Наталья Бушная, директор гимназии №1 им. Ф. Скорины:

У нас выстроена четкая система подготовки к поступлению в ВУЗы. Эта система включает в себя и грамотно построенный урок, у учащихся есть возможность выбрать факультатив. Их достаточное количество. Это абсолютно качественный факультатив. Это, естественно, и самоподготовка. Если эти три составляющие отсутствуют, если они не в системе, где-то ощущается некий пробел, тогда надо прибегать к поддержке из вне (курсы которые организованы в ВУЗах, репетиторы), но это абсолютно не обязательно.

В большинстве случаев школьной программы недостаточно для того, чтобы поступить в ВУЗ? Именно туда, куда хочешь.

Наталья Бушная:

Абсолютно достаточно. Поступить в ВУЗ и сдать ЦТ на высокий балл — мы это отслеживаем ежегодно. Анализируем. Не было ни одного человека случайного, который получил 100 баллов. Это обязательно те дети, которые к этому шли целенаправленно.

Геннадий Пальчик:

Только правилами приема не отрегулируешь те вопросы, которые актуальны и для студентов, и для выпускников, и для общества, и для государства. Мне кажется, что системный подход позволит нам урегулировать эти взаимоотношения на уровне всех заинтересованных. У нас есть такая возможность в процессе подготовки новой редакции Кодекса об образовании, который в конце 2014 года будет рассмотрен в Парламенте.