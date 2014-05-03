Аквапарк «Лебяжий» откроют в Минске 10 мая

Новости Беларуси. 3 мая стала известна дата открытия аквапарка «Лебяжий». Оно пройдет в Минске 10 мая. Развлекательный комплекс станет первым парком водных развлечений в Беларуси и пятым по величине в Европе.

Всего на территории установлено 11 горок. Самая длинная – 200 метров, самая высокая – 20. На территории аквапарка также разместились тренажеры для серфинга, тренажерный зал, гостиничный комплекс, рестораны и отдельные зоны для праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диего Рикман, председатель компании по техническому надзору (Германия):

Аквапарк сегодня практически готов к эксплуатации. Остались только небольшие доработки, но они настолько незначительны, что особо не влияют. При сертификации горок мы обращали внимание на меры безопасности.