В Минске накрыли подпольный цех по производству БЧБ-символики

Новости Беларуси. Подпольный цех по производству БЧБ-символики накрыли в Минске оперативники. Всего изъято около ста единиц такой продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подпольный цех по производству БЧБ-символики накрыли в Минске оперативники. Всего изъято около ста единиц такой продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поводом навестить одну из столичных типографий послужила оперативная информация о том, что есть люди, снабжающие участников уличных акций. По предварительным данным, производством и продажей занимались двое работников фирмы. Сейчас они задержаны. Один из них уже был судим за кражу.
Печатали товар прямо на станках организации, используя ее расходные материалы – краску, ткань, компьютерную технику. Также изъяты системные блоки и ежедневники с записями. Сообщается, что сейчас задержанные активно делятся с правоохранителями информацией о своих покупателях. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.