В Минске накрыли подпольный цех по производству БЧБ-символики

Новости Беларуси. Подпольный цех по производству БЧБ-символики накрыли в Минске оперативники. Всего изъято около ста единиц такой продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом навестить одну из столичных типографий послужила оперативная информация о том, что есть люди, снабжающие участников уличных акций. По предварительным данным, производством и продажей занимались двое работников фирмы. Сейчас они задержаны. Один из них уже был судим за кражу.