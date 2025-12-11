В Гродно прошёл финальный этап фестиваля молодёжных инициатив

Молодежный проект по обустройству родника в Кореличском районе победил в областном конкурсе и получит финансовую поддержку. Еще две инициативы стали лидерами фестиваля молодежных инициатив, который прошел в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году тематика фестиваля – Год благоустройства. Молодые люди предлагали свое видение и конкретные идеи для городов и районов. Например, обустройство военных захоронений, организация экотропы, создание скверов и передвижных кинотеатров. Некоторые из проектов уже реализуют. Проведены субботники на территории родника в деревне Загорье.

Юрий Юрчик, председатель Молодежного совета при Кореличском районном Совете депутатов : На данный момент мы установили два бетонных кольца, произвели отсыпку, уложили булыжник, тем самым организовав подходы к роднику. В дальнейшем планируется оборудовать купель, стараемся восстановить когда-то забытый родник, ведь многие из нас забывают о том, что чистая вода – это большое богатство.

Елена Пасюта, председатель Гродненского областного Совета депутатов:

Хочется, чтобы молодежь объединилась ради хороших добрых дел. Поэтому БТР – наш такой фестиваль – это такая своеобразная площадка, где есть возможность молодежи рассказать о своих желаниях, но, вместе с тем, продемонстрировать свои возможности и совместно при соучастии своем реализовать свои идеи.

Инициативы победителей получат финансирование от Советов депутатов. Не оставят без внимания организаторы и другие проекты, им окажут поддержку на местном уровне.