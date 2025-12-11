Х Съезд офтальмологов Беларуси пройдёт 11 и 12 декабря в Минске

Х Съезд офтальмологов Беларуси пройдет 11 и 12 декабря в Минске. Мероприятие организовано Белорусским государственным медуниверситетом при поддержке Минздрава. Форум соберет врачей‑офтальмологов, специалистов смежных направлений, научных сотрудников, профессорский состав университетов, а также студентов, аспирантов и клинических ординаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель – обменяться передовыми знаниями и практическим опытом. В программе – обсуждение новых методов диагностики и лечения заболеваний органа зрения, вопросы организации помощи, специализированная хирургия, детская офтальмология и реабилитация пациентов.

В работе Съезда примут участие ведущие специалисты Беларуси и более 30 экспертов из России, Узбекистана, Казахстана, Израиля и Словакии. Среди гостей – представители крупнейших научных школ и медицинских центров. Программа включает 21 секцию, прозвучат 125 докладов и 22 лекции. Форум обещает стать важным событием для развития офтальмологии и укрепления международного сотрудничества в этой сфере.