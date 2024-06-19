Брест принимает патриотические игры «Зарничка», «Зарница» и «Орлёнок»

Воспитать патриотизм и укрепить дух мужества. Впервые Брест единовременно принимает финалы трех республиканских соревнований «Зарничка», «Зарница» и «Орленок», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне свыше 300 человек: октябрята, пионеры и активисты БРСМ. Всего за победу борются лучшие из лучших, 21 команда из каждой области Беларуси. Соревнуются ребята в строевой и медицинской подготовке, знании истории Великой Отечественной войны, творческих конкурсах, сборке и разборке оружия, а также в спортивном ориентировании.

Глеб Крищик, учащийся Пружанской средней школы № 3:

Для нас это честь, мы обязаны занять какие-то призовые места, потому что другие места нас не интересуют. Для нашего города, города Пружаны, мы должны сделать все.