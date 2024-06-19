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Брест принимает патриотические игры «Зарничка», «Зарница» и «Орлёнок»

19 июня 2024 06:21
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Воспитать патриотизм и укрепить дух мужества. Впервые Брест единовременно принимает финалы трех республиканских соревнований «Зарничка», «Зарница» и «Орленок», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брест принимает патриотические игры «Зарничка», «Зарница» и «Орлёнок»-1

На полигоне свыше 300 человек: октябрята, пионеры и активисты БРСМ. Всего за победу борются лучшие из лучших, 21 команда из каждой области Беларуси. Соревнуются ребята в строевой и медицинской подготовке, знании истории Великой Отечественной войны, творческих конкурсах, сборке и разборке оружия, а также в спортивном ориентировании.

Брест принимает патриотические игры «Зарничка», «Зарница» и «Орлёнок»-4

Глеб Крищик, учащийся Пружанской средней школы № 3:
Для нас это честь, мы обязаны занять какие-то призовые места, потому что другие места нас не интересуют. Для нашего города, города Пружаны, мы должны сделать все.

Брест принимает патриотические игры «Зарничка», «Зарница» и «Орлёнок»-7

Торжественное закрытие соревнований состоится завтра. Победителям и призерам будут вручены награды.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Новости Бреста и Брестской области

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