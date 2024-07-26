«Брест горит!» Как освобождали город и регион от гнёта фашистов? Операция «Багратион»
80 лет назад в 1944 году в ходе Люблин-Брестской операции войска Красной армии находились на подступах к Бресту. Изгоняя врага с белорусской земли, день за днем шли ожесточенные бои с гитлеровскими оккупантами. До полного освобождения нашей выстраданной земли оставалось два дня.
Беларусь. Брестский район. 26 июля 1944 года здесь велись ожесточенные бои за освобождение белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков.
Войсками 1-го Белорусского фронта в ходе боев по завершению окружения группировки фашистских войск освободили более 20 населенных пунктов. Севернее Бреста успешно действовала 28-я армия генерал-лейтенанта Лучинского. К 26 июля перешла Западный Буг и вплотную подошла к городу, выбив врага из деревень Смуга, Большие Мотыкалы, Вистычи и многие другие.
Однако каждый победный шаг оплачивался кровью солдат и офицеров. Из дневника санитарки 12-й стрелковой дивизии Софьи Урановой:
Утром вышла посмотреть издали на новую местность. Какая грозная картина – Брест горит! Походя по деревне, увидела возле огородов несколько телег у дороги. Это привезли раненых из-под Бреста, с передовой. Я подбежала к ним. На подушке передо мной мелькнуло чье-то знакомое лицо. Да ведь это же Герой Советского Союза комбат Вася Акимов из 32-го полка! Молодой, жизнерадостный человек, отличный командир! Его невозможно узнать. Смотрю и не верю!
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