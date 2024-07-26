«Брест горит!» Как освобождали город и регион от гнёта фашистов? Операция «Багратион»

80 лет назад в 1944 году в ходе Люблин-Брестской операции войска Красной армии находились на подступах к Бресту. Изгоняя врага с белорусской земли, день за днем шли ожесточенные бои с гитлеровскими оккупантами. До полного освобождения нашей выстраданной земли оставалось два дня.

Беларусь. Брестский район. 26 июля 1944 года здесь велись ожесточенные бои за освобождение белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков.