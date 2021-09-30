«Телефон будет неисправен». Чем опасно «неродное» зарядное и как отличить копию от оригинала?

Если верить статистике, ежедневно мы тратим на смартфон пять часов. Не каждый девайс выдержит такое количество времени без подзарядки. А если под рукой не оказалось «родного» кабеля или блока питания? Можем ли мы тогда воспользоваться первым попавшимся?

Андрей Власов, менеджер по продажам:

Я не рекомендую заряжать телефон неоригинальным зарядным устройством, потому что оно может привести к поломке телефона, снижению работоспособности аккумулятора, и телефон будет быстро разряжаться. Такие элементы, как контроллер питания, шлейф питания, аккумулятор снизят свою емкость, и телефон будет неисправен. Я могу дать лайфхак: если вы хотите пользоваться более дешевым зарядным, купите оригинальное устройство только другого бренда.

При покупке так называемого аналога обращайте внимание на производителя. Лучше отдать предпочтение известным компаниям. Также желательно прочесть отзывы в интернете. Не рекомендуется в погоне за дешевизной скупать китайские аналоги, чаще всего они не соответствуют заявленным характеристикам – перегреваются и быстро выходят из строя. Как же отличить копию от оригинала? На этот случай у нашего эксперта припасено пару лайфхаков.

Андрей Власов:

Недобросовестные продавцы могут продать вам копию под видом оригинала. Есть пару лайфхаков, как проверить устройство. Самый простой способ – покупать в официальных магазинах. Но если такой возможности нет, а хочется купить зарядку здесь и сейчас, возьмите зарядное устройство, постучите по нему, и, если услышите пустотелость, как правило, это копия. Потому что оригинальный блок издает глухой звук и будет немного увесистый. На просторах интернета можно найти много историй о том, как, подключившись к USB-разъему в общественных местах, люди становились жертвами киберпреступников. Можно ли через USB-порт или кабель утерять свои данные и столкнуться с кибератаками?