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«Телефон будет неисправен». Чем опасно «неродное» зарядное и как отличить копию от оригинала?

30 сентября 2021 09:17
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Если верить статистике, ежедневно мы тратим на смартфон пять часов. Не каждый девайс выдержит такое количество времени без подзарядки. А если под рукой не оказалось «родного» кабеля или блока питания? Можем ли мы тогда воспользоваться первым попавшимся?

«Телефон будет неисправен». Чем опасно «неродное» зарядное и как отличить копию от оригинала?-1

Андрей Власов, менеджер по продажам:
Я не рекомендую заряжать телефон неоригинальным зарядным устройством, потому что оно может привести к поломке телефона, снижению работоспособности аккумулятора, и телефон будет быстро разряжаться. Такие элементы, как контроллер питания, шлейф питания, аккумулятор снизят свою емкость, и телефон будет неисправен. Я могу дать лайфхак: если вы хотите пользоваться более дешевым зарядным, купите оригинальное устройство только другого бренда.

«Телефон будет неисправен». Чем опасно «неродное» зарядное и как отличить копию от оригинала?-4

При покупке так называемого аналога обращайте внимание на производителя. Лучше отдать предпочтение известным компаниям. Также желательно прочесть отзывы в интернете. Не рекомендуется в погоне за дешевизной скупать китайские аналоги, чаще всего они не соответствуют заявленным характеристикам – перегреваются и быстро выходят из строя. Как же отличить копию от оригинала? На этот случай у нашего эксперта припасено пару лайфхаков.

«Телефон будет неисправен». Чем опасно «неродное» зарядное и как отличить копию от оригинала?-7

Андрей Власов:
Недобросовестные продавцы могут продать вам копию под видом оригинала. Есть пару лайфхаков, как проверить устройство. Самый простой способ  покупать в официальных магазинах. Но если такой возможности нет, а хочется купить зарядку здесь и сейчас, возьмите зарядное устройство, постучите по нему, и, если услышите пустотелость, как правило, это копия. Потому что оригинальный блок издает глухой звук и будет немного увесистый.

На просторах интернета можно найти много историй о том, как, подключившись к USB-разъему в общественных местах, люди становились жертвами киберпреступников. Можно ли через USB-порт или кабель утерять свои данные и столкнуться с кибератаками?

«Телефон будет неисправен». Чем опасно «неродное» зарядное и как отличить копию от оригинала?-10

Андрей Власов:
На самом деле это миф, такого не может быть, потому что зарядное устройство передает всего лишь напряжение, а если вы подключились к цифровой машине, тогда такая вероятность есть. Но это очень дорогое оборудование и, как правило, в кофейнях оно не используется, поэтому можете быть спокойны.

Учитывая цены и качество, каждый сам выбирает подходящий для себя вариант. Но не зря говорят, что скупой платит дважды. Сэкономив на зарядке, будьте готовы к тому, что в будущем придется куда больше потратить на ремонт своего устройства.

# Мобильный телефон # общество # Андрей Власов # Юлия Пашкевич # Фотофакт

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