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Беларусь заинтересована в строительстве долгосрочного партнерства со Сьерра-Леоне

27 апреля 2026 07:36
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Беларусь заинтересована в строительстве долгосрочного партнерства со Сьерра-Леоне. Это подчеркнул Александр Лукашенко поздравляя руководство этой западно-африканской страны с Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь заинтересована в строительстве долгосрочного партнерства со Сьерра-Леоне-2

«Думаю, что обе страны, несмотря на географическое расстояние, имеют значительный потенциал взаимодействия, которое необходимо переводить на системную основу. Минск готов совместными усилиями создать твердую институциональную базу для успешной реализации двусторонних проектов, особенно в сферах промышленной кооперации и сельского хозяйства. Убежден, что интенсификация межгосударственных контактов, обмен опытом и технологиями принесут реальную пользу народам двух стран», – отметил глава государства.

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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