Купила баночку кофе и выиграла авто от «Санты»! Белоруска рассказала историю своей удачной покупки

Александр Стасевич, ведущий:

А вы знаете, что если ходить за покупками в магазин «Санта», то домой можно уехать на новом автомобиле?

Александр Меженный, ведущий:

Конечно же, мы знаем. Именно так случилось с парикмахером Мариной Барановской из Слуцка. Девушка просто купила продукты домой, заодно прихватив баночку кофе для мужа. Именно эта покупка оказалась счастливой, принесла победу в 26-м туре игры от «Санта».

Александра Каштанова, ведущая:

Как стать обладателем нового авто за 14 рублей? Смотрите в нашем следующем сюжете.

Александр Меженный:

26-й тур уже история. Осталось только вручить главный приз – автомобиль. А значит, надо ехать в город, в котором живет победительница 26-го тура. И это Слуцк.