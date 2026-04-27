Купила баночку кофе и выиграла авто от «Санты»! Белоруска рассказала историю своей удачной покупки
Александр Стасевич, ведущий:
А вы знаете, что если ходить за покупками в магазин «Санта», то домой можно уехать на новом автомобиле?
Александр Меженный, ведущий:
Конечно же, мы знаем. Именно так случилось с парикмахером Мариной Барановской из Слуцка. Девушка просто купила продукты домой, заодно прихватив баночку кофе для мужа. Именно эта покупка оказалась счастливой, принесла победу в 26-м туре игры от «Санта».
Александра Каштанова, ведущая:
Как стать обладателем нового авто за 14 рублей? Смотрите в нашем следующем сюжете.
Александр Меженный:
26-й тур уже история. Осталось только вручить главный приз – автомобиль. А значит, надо ехать в город, в котором живет победительница 26-го тура. И это Слуцк.
Марина Барановская, г. Слуцк:
Меня зовут Марина, я из города Слуцка, работаю парикмахером. Когда мне позвонил телефон, я, конечно же, была в шоке.
– Вы стали обладателем новенького автомобиля!
– На работе слышал весь коллектив. Все поздравляют, поздравляют, но я еще в это не могла поверить.
Выслушали, сразу не поверили, но пожелали ровных дорог, удачи.
– Это правда. Да, я выиграла автомобиль. Это был подарок на мой юбилей.
– Вот он, ваш победный товар. Вот она, та самая баночка кофе.
– Автомобиль мне нужен. У меня такая работа парикмахером. Я езжу, обслуживаю клиентов, делаю их красивыми. Спасибо большое. С ума сойти, уже все увидели. Сегодняшний день запомнится мне на всю оставшуюся жизнь. Ходите в магазин «Санта». Покупайте, выигрывайте. Это правда. Побеждайте, всего вам хорошего!
*На правах рекламы.