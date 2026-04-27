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Постчернобыльский ренессанс: почему здесь нет места стереотипам? Анонс «По существу»

27 апреля 2026 07:55
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Постчернобыльский ренессанс. Где самая высокая рождаемость? Социальные факторы развития южных регионов страны? Почему здесь нет места стереотипам? 

27 апреля на площадке ток-шоу «По существу» эксперты поговорят о белорусском созидании на возрожденных после аварии на ЧАЭС территориях.

Постчернобыльский ренессанс: почему здесь нет места стереотипам? Анонс «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube, также следите за трансляцией на платформе VK-видео. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу. 27 апреля в 18:30.

# Авария на Чернобыльской АЭС

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