Председатель ФПБ: мы не желаем что-то забрать, мы, наоборот, хотим цивилизованное социальное партнёрство

Новости Беларуси. Организация уборочной кампании, противодействие санкциям, создание профсоюзных первичек в частных организациях. Во Дворце Независимости 5 августа обсудили работу Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко высоко оценивает роль федерации в общественно-политической жизни страны. На контроле профсоюзов самые актуальные вопросы, с которыми сталкиваются белорусы. Так, сегодня в поле зрения – содействие в проведении уборочной кампании. Жесткое требование главы государства – люди должны работать в максимально комфортных условиях и получать достойную оплату за свой труд.

​Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Больной вопрос – создание первичных организаций прежде всего в частных структурах. Если до сих пор есть еще отдельные, которые не поняли, значит, надо в правительстве немедленно обсудить эти вопросы и внести конкретные предложения вплоть до ликвидации этих частных структур, которые отказываются иметь профсоюзные организации. Это защита прав человека, трудящихся людей. Президент Беларуси: санкции санкциями, но если будет что покушать людям, тогда будет результат Такая принципиальная позиция главы государства в отношении первичных организаций профсоюзов на частных предприятиях абсолютно справедлива. Самые частые проблемы в частном секторе экономике – выплаты заработной платы в конвертах, недостаточное внимание к технике безопасности на производстве, нарушение прав трудящихся, незаконные увольнения. Работа в этом направлении активно ведется. Только за год в негосударственных организациях было создано 2 900 первичек.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Человек не должен быть один на один с нанимателем. Почему? Потому что у человека сегодня нет нужных правовых знаний. И человек один, он всегда скажет: у меня невыигрышное положение с нанимателем. Потому что у нанимателя больше прав. У него круглая печать, у него административное право и так далее. И, конечно, когда сегодня в профсоюзах работают и правовая, и техническая инспекция. И когда мы сегодня смотрим, разные случаи бывают. Мы только за прошлый год более 400 раз представляли нашей правовой инспекцией интересы людей в судах. Порядка 80 человек мы вернули обратно на работу, которых незаконно уволили. 4,8 миллиона в прошлом году вернули незаконно удержанных или невыплаченных средств. Это ведь тот результат… Если бы не было профсоюза, то он мог бы и не быть. Это реальная защита. Так что мы сегодня не говорим и не желаем что-то забрать у кого-то, мы, наоборот, говорим о том, что мы желаем, чтобы у нас было цивилизованное социальное партнерство.