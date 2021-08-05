Прямой эфир

11 августа Иван Кубраков проведёт личный приём граждан. Встреча пройдёт в Мингорисполкоме

05 августа 2021 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11 августа министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков проведет личный прием граждан в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

11 августа Иван Кубраков проведёт личный приём граждан. Встреча пройдёт в Мингорисполкоме-1

Всех минчан ждут в 10:00 по адресу проспект Независимости, 8, кабинет 310.

Предварительно записаться на прием можно будет 6 августа с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в помещении приемной МВД (улица Городской Вал, 4), а также по телефону, указанному выше.

# Прием граждан # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отремонтировали дороги на шести улицах. Как готовятся к «Дожинкам» в Узденском районе?
05 августа 2021 14:34

Отремонтировали дороги на шести улицах. Как готовятся к «Дожинкам» в Узденском районе?

Виктор Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной медали
05 августа 2021 14:18

Виктор Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной медали

​Около 12,8 тысячи военных задействуют в учениях «Запад-2021» на территории Беларуси
05 августа 2021 12:31

​Около 12,8 тысячи военных задействуют в учениях «Запад-2021» на территории Беларуси