11 августа Иван Кубраков проведёт личный приём граждан. Встреча пройдёт в Мингорисполкоме

Новости Беларуси. 11 августа министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков проведет личный прием граждан в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всех минчан ждут в 10:00 по адресу проспект Независимости, 8, кабинет 310.

Предварительно записаться на прием можно будет 6 августа с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в помещении приемной МВД (улица Городской Вал, 4), а также по телефону, указанному выше.