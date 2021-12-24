Брал взятки даже оплатой авиабилетов и иконами. Завершено расследование дела в отношении бывшего директора ГУМа

Следствием установлено, что на протяжении нескольких лет, находясь на различных должностях в государственных структурах, он совершал коррупционные преступления. Напомним, что с 2014 по 2017 год Александр Крепак руководил администрацией Московского района Минска, а с 2017 по 2020 год являлся заместителем председателя Мингорисполкома. Имея власть и влияние, мужчина не раз выходил за рамки своих полномочий. В частности, лоббировал интересы различных субъектов хозяйствования. Установлено, что Александр Крепак брал взятки не только деньгами, но и в виде предметов гардероба, алкоголя, оплаты авиабилетов и даже в виде иконы.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В одном из случаев он потребовал от предпринимателя 10 тысяч долларов, чтобы лоббировать его интересы в дальнейшем. Заняв в 2020 году должность директора ГУМа, он продолжил свою противоправную деятельность и оказывал содействие представителям различных субъектов хозяйствования. Так он заключил дополнительное соглашение на покупку продукции у одного из коммерческих предприятий. При этом заведомо было понятно, что эта продукция магазином не может быть реализована в таких объемах, в которых она закупалась. В обмен на это была достигнута договоренность о получении 10 % доли в этом предприятии, интересы которого он лоббировал. Причем даже с выплатой дивидендов.