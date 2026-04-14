Божья Матерь явилась к крестьянам и велела построить храм – история Ляденского мужского монастыря

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Есть на Минщине благодатный островок – Ляденский Благовещенский мужской монастырь. На святую землю приезжают паломники со всех уголков страны. В божественной атмосфере люди обретают гармонию и смысл, наполняются силами и расцветают. Это место выбрали небеса. По преданию, в конце XVII века случилось чудо: местным крестьянам явилась Божья Матерь.