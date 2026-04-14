Божья Матерь явилась к крестьянам и велела построить храм – история Ляденского мужского монастыря

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Есть на Минщине благодатный островок – Ляденский Благовещенский мужской монастырь. На святую землю приезжают паломники со всех уголков страны. В божественной атмосфере люди обретают гармонию и смысл, наполняются силами и расцветают. Это место выбрали небеса. По преданию, в конце XVII века случилось чудо: местным крестьянам явилась Божья Матерь.
Инок Андрей, насельник Ляденского Благовещенского мужского монастыря:
Наша деревня называется Малые Ляды, со славянского языка «ляда» означает невозделанное место, поросшее кустарником, травой, нужно было тяжело обрабатывать, чтобы почва была плодородной. Крестьяне трудились, духовной отрады у него не было, Божья Матерь смилостивилась над ними, явилась им и повелела здесь построить храм, он был построен.
Через несколько десятилетий семейство Завишей построило здесь униатский монастырь. Сам храм каменный был сдан в 1796-м году, в православной традиции службу здесь начали проводить уже в 1830 годы.
Подробности в видео.