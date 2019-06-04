Скамейки в виде цветных карандашей появились в Минске

Новости Беларуси. Возле 4-й детской поликлиники появились яркие скамейки в виде карандашей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Возле 4-й детской поликлиники появились яркие скамейки в виде карандашей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Всю идею от и до воплотили в жизнь работники учреждения. Местный столяр сделал необходимые детали и установил скамейки, а медперсонал отвечал за покраску карандашей.
Елена Губич, исполняющий обязанности главной медицинской сестры 4-ой городской поликлиники:
Скамейки у нас зеленые, цветочки всегда здесь яркие, нам высаживают. Решили, что нам это подходит, будем продолжать. У нас есть много идей, осталось только воплотить их в реальность.
Самое главное, что детям нравится.
Красиво, интересно, детям прикольно посмотреть.