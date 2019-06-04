Скамейки в виде цветных карандашей появились в Минске

Всю идею от и до воплотили в жизнь работники учреждения. Местный столяр сделал необходимые детали и установил скамейки, а медперсонал отвечал за покраску карандашей.

Елена Губич, исполняющий обязанности главной медицинской сестры 4-ой городской поликлиники:

Скамейки у нас зеленые, цветочки всегда здесь яркие, нам высаживают. Решили, что нам это подходит, будем продолжать. У нас есть много идей, осталось только воплотить их в реальность.