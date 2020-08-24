Чем грозят забастовки на крупных предприятиях и почему не бастуют на «Марко». Отвечает директор холдинга

Новости Беларуси. Представитель белорусского бизнеса поделился мнением о ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интервью Николая Мартынова, директора холдинга «Марко». Как он видит ситуацию с позиции представителя делового сообщества, кому нужны забастовки на крупных предприятиях и почему не бастуют на «Марко»? Эти потери кто возместит завтра? Бастующие или те, которые из-за бугра раскачивают обстановку? На ваш взгляд, как все эти события повлияли на бизнес? Я имею в виду в целом по стране.

Николай Мартынов, директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:

Думаю, что эта ситуация в любом случае на бизнес и сейчас влияет. Я думаю, что сейчас мы еще до конца не осознаем и не понимаем, потому что он как маховик раскрутится. Это, скажем, и те же продажи, и связи с Европой, потому что много уже было. Кроме российского рынка, у нас европейские страны были уже. Сегодня мы видим, что все охладели. Сегодня где-то есть прогноз, что якобы полмиллиарда долларов уже косвенных или прямых убытков есть. Но я думаю, что гораздо будет больше. И поэтому я считаю, что вмешательства, особенно извне, – они должны ответственно к этому подходить и взять на себя уже обязательства: будут они потом оплачивать миллиард или два вот этих убытков стране? Это же не пострадал какой-то один человек, страдает народ и в целом бизнес. Мы видим, что это все подогревается и раскачивается извне. Чем грозят забастовки на крупных предприятиях для экономики страны? Николай Мартынов:

Мы же видим, за какие предприятия оппозиция или организаторы взялись. За ведущие предприятия экономики. «Белкалий». Да, если он – даже по дням – не поработает день-два или неделю (сегодня вакуума в бизнесе не бывает, он заполняется тем или другим), это заполнят наши партнеры. И не исключено, что это и делается для того, чтобы освободить немножко для другого бизнеса, не белорусского, рынки сбыта. Это очевидно. Вот эти потери кто возместит завтра? Бастующие или те, которые из-за бугра раскачивают обстановку? Нет, конечно. Я думаю, что нет. Но хотя, по правде, я бы в международный суд подал бы на 5-10 миллиардов, допустим, этих убытков. Потому что это минимум год наша экономика будет лихорадиться. Минимум.

Самое главное, что нужно понимать – это осознанно или это кем-то навязывается? То есть поэтому забастовки начались именно в ведущих предприятиях? Николай Мартынов:

Это однозначно, потому что это бюджетообразующие предприятия, флагманы наши. Без этого экономика Беларуси будет складываться по-другому. Поэтому это однозначно. И эти как раз предприятия – одни из лидеров на мировых рынках. Тот же БезАЗ. Я считаю, что его доля лидирующая на мировом рынке. И сейчас его исключи из общемирового бизнеса – на этом порадуются немецкие, американские производители этой техники. И мы сейчас за единую страну. Если мы расшатаем экономику, год-два мы будем ее восстанавливать. Только расшатанную. А если мы ее разорим? Мы никогда не восстановим. Поэтому это нужно понимать и отдавать себе отчет. А если бы гипотетически бастовать начали предприятия вашего холдинга, какие меры вы бы приняли? Николай Мартынов:

Подходили организаторы и к нашим предприятиям. Но эта работа должна проходить и проводиться до того с рабочими. Потому что все понимают, что, да, они побастуют, но компенсировать будут – даже этими деньгами, что якобы Евросоюз пообещал – не всем людям, а только организаторам. А где будут источник дохода брать наши инженеры, рабочие простые? Их источник дохода – это рабочее их место. Если его не будет, завтра этот рынок тоже займется. И потом не придешь на это предприятие, потому что оно не примет этих рабочих, потому что эта продукция уже будет кем-то заменена. Поэтому я думаю, что такую работу разъяснительную нужно проводить и до того и во время, конечно, этих процессов. И я думаю, что сегодня все грамотные. И у нас работают все совершеннолетние. Я думаю, что, кроме проплаченных, много, конечно, молодежи, у которой сегодня юношеский максимализм. Им кажется, что если они походят немножко, то в этом и есть смысл жизни. Но это все проходит. Самое главное, что нужно понимать, – это осознанно или это кем-то навязывается? И если это осознает молодежь… Потому что взрослые люди это сразу. Вот я говорю (много с кем общаешься) – все взрослые, которые могут анализировать, что происходит, сейчас однозначно говорят: мы не туда пошли. Минимум год будет, чтобы мы учли вот те моменты и выстроили хотя бы стопроцентное к уровню того года В экономике тяжело будет выходить?