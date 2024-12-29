Боровик: переговоры с Трампом будут очень сложными

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:

Ситуация сложная у России, и переговоры с Трампом будут архисложны. В чем сложность переговоров? Трамп будет учитывать сильную договорную позицию. И война выигрывается экономикой. Вот в чем тут важно, на что я хочу обратить внимание.

Трамп будет обозначать во многом неприемлемые условия. Это надо понимать. Он будет извлекать максимальную выгоду. Он избирался с лозунгом «Let's make Russia great again»? Нет, Америка. А как, если вы контролируете 25 % мировой экономики и на ваш пирожок разевает роток целый ряд стран? Китай, Россия, БРИКС, ШОС и так далее. Он не хочет этим делиться. Значит, за счет кого-то мы должны это делать.