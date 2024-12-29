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Боровик: переговоры с Трампом будут очень сложными

29 декабря 2024 19:11
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Какими ключевыми событиями и процессами запомнился уходящий 2024 год, обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить». 

Боровик: переговоры с Трампом будут очень сложными-2

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:
Ситуация сложная у России, и переговоры с Трампом будут архисложны. В чем сложность переговоров? Трамп будет учитывать сильную договорную позицию. И война выигрывается экономикой. Вот в чем тут важно, на что я хочу обратить внимание. 

Трамп будет обозначать во многом неприемлемые условия. Это надо понимать. Он будет извлекать максимальную выгоду. Он избирался с лозунгом «Let's make Russia great again»? Нет, Америка. А как, если вы контролируете 25 % мировой экономики и на ваш пирожок разевает роток целый ряд стран? Китай, Россия, БРИКС, ШОС и так далее. Он не хочет этим делиться. Значит, за счет кого-то мы должны это делать.

# Международная политика # Надежда Сасс # Вадим Боровик

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