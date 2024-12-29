Матвеев: западное мышление очень специфично – там живёт страшилка

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России:

События вокруг Украины вызвали беспрецедентное после окончания Второй мировой войны вмешательство Америки в дела Европы. С другой стороны, беспрецедентные рост зависимости: политической, растущей экономической, военной – это вообще бесспорно – Европы от США. То есть здесь американцы достигли своей цели. Собственно говоря, влияние на европейскую политику.

Почему сложнее Потому что общественное мнение западное, оно очень специфичное. Будь то в Америке, будь то в Европе. Там живут страшилками. Поэтому, когда заявляет Блинкен во всеуслышание, что речь идет не о безопасности России, а об имперском проекте, чтобы Украина исчезла с географической карты, люди начинают думать: если исчезнет, потом они к нам придут и мы тоже исчезнем.

Но весь нюанс в том, что, когда люди начинают видеть какие-то обратные процессы, встречи лидеров и так далее, это как курс доллара – раз, и все меняется. Поэтому я бы здесь не стал переоценивать. Ну и недооценивать тоже нельзя. Потому что, естественно, давление и гражданского общества, давление населения на политиков той же Европы, конечно, в целом тоже очень важно.