Что думают граждане о новой выставке «Моя Беларусь» – узнали

Увидеть Беларусь во всей красе всего за пару часов – сейчас это возможно. Самосвал-рекордсмен, беспилотники и даже космическая капсула – и еще сотни экспонатов, собранных со всех регионов и наглядно демонстрирующих наши достижения и перспективы – все это выставка «Моя Беларусь», которая развернулась в новом выставочном центре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он впечатляет масштабами и открывает для Беларуси новые возможности.

Площадка мирового уровня позволяет проводить самые топовые выставки и другие мероприятия. Тысячи посетителей уже протестировали новый объект. Буквально не покидая Международный выставочный центр, пощупали, увидели и насладились достижениями современной Беларуси. Интерактив и инновации – фишки выставки. К примеру, посетители могли познакомиться с аптечным роботом. Это разработка белорусского айти-кластера. Пока такое ноу-хау в единичном экземпляре. Среди экспонатов – и аварийно-спасательный скафандр Марины Василевской, и спускаемая капсула корабля «Союз МС-24». В общем, всего не перечесть. А лучше, как говорится, один раз увидеть.

Зависли здесь и, как дети, ходим с открытым ртом.

Я думаю, что все сегодня присутствующие здесь испытывают колоссальное удовольствие. По-хорошему, я в шоке.