Был ли 2024-й годом максимальной нестабильности? Мнение экспертов

Какими ключевыми событиями и процессами запомнился уходящий 2024 год, обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, ведущая:

Был ли 2024-й годом максимальной международной нестабильности или может быть хуже? Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:

К сожалению, может быть хуже. Но Беларусь в 2024 году сделала все, чтобы этот год для наших граждан, и в принципе мы с Россией тесно взаимодействовали, и для граждан Союзного государства был лучше.

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России:

Смотря с каким периодом сравнивать. Если сравнивать с 30-ми годами прошлого века, когда вызревала Вторая мировая война, то, безусловно, конечно, тогда было больше напряженности, больше событий трагических, чем сейчас. Но если в целом посмотреть на эту проблему, к сожалению, мир нестабилен. И это плохо, потому что, с одной стороны, есть законы политологические, которые гласят, что перед любой большой войной всегда существуют множественные конфликты, которые связаны друг с другом, переплетаются друг с другом. С другой стороны, фактор ядерного оружия, конечно, безусловно, является сдерживающим, он уже себе зарекомендовал таковым. Что бы ни говорили самые различные эксперты сейчас об угрозе и так далее. Вот уже сколько лет, с 45 года прошлого века, сохраняется то, что называется стратегической стабильностью. Все-таки хотелось бы надеяться, что в этот раз законы не сработают и третьей мировой войны не будет.