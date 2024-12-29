Был ли 2024-й годом максимальной нестабильности? Мнение экспертов

Какими ключевыми событиями и процессами запомнился уходящий 2024 год, обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Какими ключевыми событиями и процессами запомнился уходящий 2024 год, обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, ведущая:
Был ли 2024-й годом максимальной международной нестабильности или может быть хуже?
Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:
К сожалению, может быть хуже. Но Беларусь в 2024 году сделала все, чтобы этот год для наших граждан, и в принципе мы с Россией тесно взаимодействовали, и для граждан Союзного государства был лучше.
Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России:
Смотря с каким периодом сравнивать. Если сравнивать с 30-ми годами прошлого века, когда вызревала Вторая мировая война, то, безусловно, конечно, тогда было больше напряженности, больше событий трагических, чем сейчас. Но если в целом посмотреть на эту проблему, к сожалению, мир нестабилен.
И это плохо, потому что, с одной стороны, есть законы политологические, которые гласят, что перед любой большой войной всегда существуют множественные конфликты, которые связаны друг с другом, переплетаются друг с другом. С другой стороны, фактор ядерного оружия, конечно, безусловно, является сдерживающим, он уже себе зарекомендовал таковым. Что бы ни говорили самые различные эксперты сейчас об угрозе и так далее. Вот уже сколько лет, с 45 года прошлого века, сохраняется то, что называется стратегической стабильностью. Все-таки хотелось бы надеяться, что в этот раз законы не сработают и третьей мировой войны не будет.
Райнер Ротфусс, депутат Бундестага:
Я жду, чтобы иметь возможность поучаствовать в политической борьбе в 2025 году, потому что вижу, что существует множество положительных, конструктивных сил, которые укрепили свои позиции. И они получают все больше и больше принятия со стороны нашего населения. И, конечно же, лидер этого тренда – это Дональд Трамп в Соединенных Штатах.
Но было бы неразумно ожидать, что все проблемы будут решены просто потому, что он станет президентом. Но у нас будут созданы несколько иные условия для наших движений, которые поддерживают суверенитет и правду в Германии. Это, конечно, действительно будет так.
Мы видим, что такие состоявшиеся лидеры, как, например, Илон Маск, поддерживают, защищают нас в социальных медиа, например, в X. И думаю, что у нас будет больше пространства для развития, для разработки более качественных решений для Европы, в том числе и в отношении ситуации с Украиной и Россией. И мы сможем набрать темп и двигаться вперед быстрее.