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«Я работала с фронтовыми письмами». Вот какие проекты признаны лучшими в рамках конкурса «Наследие» от «Белой Руси»

31 января 2024 12:06
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29 января в Минске прошел финал республиканского конкурса среди учащихся и работников профессионально-технического и среднего специального образования по патриотическому воспитанию «Наследие». Работы 23 участников жюри посчитало лучшими. Победителями стали четверо ребят. Как проходил конкурс? Какие проекты и исследовательские работы были признаны лучшими в стране? Рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Анна Белоусова, куратор проекта и ведущий специалист по международному сотрудничеству Республиканского общественного объединения «Белая Русь», а также победительница в номинации «Жизнь и подвиг современного героя», учащаяся Мирского государственного колледжа Анастасия Ажгиревич.

«Я работала с фронтовыми письмами». Вот какие проекты признаны лучшими в рамках конкурса «Наследие» от «Белой Руси»-1

Анна Белоусова, ведуший специалист по международному сотрудничеству Республиканского общественного объединения «Белая Русь», куратора проекта:
Отборочный этап конкурса прошел в каждом регионе страны, и уже на республиканский этап прошло 90 работ. В финале было 37 участников.

«Я работала с фронтовыми письмами». Вот какие проекты признаны лучшими в рамках конкурса «Наследие» от «Белой Руси»-4

Анастасия Ажгиревич, учащаяся УО «Мирский государственный колледж», победитель в номинации «Жизнь и подвиг современного героя»:
Я работала с фронтовыми письмами. Когда человек пишет письмо, он высказывает все, о чем думает. И даже через его почерк можно понять, что у него в голове. Это очень увлекательно.

Сначала было очень трудно. Я думала, что не справлюсь. А потом вовлеклась и поняла, что мне это по плечу. Эти письма попали к нам от одного из выпускников. Это были письма его дедушки. Мой куратор вела музейную комнату, она предложила мне фронтовые письма.

«Я работала с фронтовыми письмами». Вот какие проекты признаны лучшими в рамках конкурса «Наследие» от «Белой Руси»-7

Анна Белоусова:
Было принято решение реализовать конкурс в трех основных номинациях. Первая номинация – для учащихся. Это исследовательские работы. Участникам было предложено раскрыть две темы. Первая – «Таямніцы сямейнага куфара», вторая – «Роль и подвиг современного героя». Ребята рассказывали, кем и чем они гордятся. Рассказывали необычные семейные истории о традициях, реликвиях.

Вторая номинация – взрослая, для преподавателей колледжей. Представляли проекты «Растим патриотов Беларуси». Номинация «Видеоролики» самая массовая. Кто-то рассказывал о своем колледже, кто-то – о дедушках, родителях.

Какие еще конкурсы проводит «Белая Русь», смотрите в видеоматериале.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество

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