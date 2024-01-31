«Я работала с фронтовыми письмами». Вот какие проекты признаны лучшими в рамках конкурса «Наследие» от «Белой Руси»

В студии Анна Белоусова, куратор проекта и ведущий специалист по международному сотрудничеству Республиканского общественного объединения «Белая Русь», а также победительница в номинации «Жизнь и подвиг современного героя», учащаяся Мирского государственного колледжа Анастасия Ажгиревич.

29 января в Минске прошел финал республиканского конкурса среди учащихся и работников профессионально-технического и среднего специального образования по патриотическому воспитанию «Наследие». Работы 23 участников жюри посчитало лучшими. Победителями стали четверо ребят. Как проходил конкурс? Какие проекты и исследовательские работы были признаны лучшими в стране? Рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Анна Белоусова, ведуший специалист по международному сотрудничеству Республиканского общественного объединения «Белая Русь», куратора проекта : Отборочный этап конкурса прошел в каждом регионе страны, и уже на республиканский этап прошло 90 работ. В финале было 37 участников.

Анастасия Ажгиревич, учащаяся УО «Мирский государственный колледж», победитель в номинации «Жизнь и подвиг современного героя»:

Я работала с фронтовыми письмами. Когда человек пишет письмо, он высказывает все, о чем думает. И даже через его почерк можно понять, что у него в голове. Это очень увлекательно.

Сначала было очень трудно. Я думала, что не справлюсь. А потом вовлеклась и поняла, что мне это по плечу. Эти письма попали к нам от одного из выпускников. Это были письма его дедушки. Мой куратор вела музейную комнату, она предложила мне фронтовые письма.