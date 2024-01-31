Со скольки лет давать ребёнку карманные деньги? Узнали, как воспитать финансовую грамотность у детей

Как распоряжаться деньгами? Многие взрослые дают детям на карманные расходы денежки, будучи уверенными, что приучают их к планированию бюджета и надо это делать как можно раньше. Так это или нет? Выяснили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии доцент кафедры международной политической экономии экономического факультета БГУ, куратор школы финансовой грамотности Татьяна Свиридова. Как воспитать финансовую грамотность у детей?

Татьяна Свиридова, куратор школы финансовой грамотности:

Если мы говорим про ранний возраст, хорошо знакомить ребенка с тем, что такое товар, материальная форма, деньги, товарно-денежные отношения. На данном этапе это в первую очередь игровая форма. Полезны такие игры, как магазин, банк, кафе. Хорошо приобщать ребенка к реальной жизни. Для этого можно брать его в магазин и, если есть такая возможность, взять его на работу. Стоит ли давать ребенку карманные деньги?

Карманные деньги можно давать, начиная с младшего школьного возраста. Когда ребенок идет в первый класс, очень хорошо ввести практику – ежедневно выдавать ему определенную сумму. Дальше он может сам ими распоряжаться: либо полностью тратить на какое-то свое удовольствие, либо откладывать. Дальше можно расширять и выдавать деньги на целую неделю. Одновременно можно подарить ребенку копилку, кошелек и блокнот. Либо завести мобильное приложение и научить пользоваться. «Это слишком дорого, у нас нет денег!» Можно ли говорить такие фразы ребенку?