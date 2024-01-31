Прямой эфир

Со скольки лет давать ребёнку карманные деньги? Узнали, как воспитать финансовую грамотность у детей

31 января 2024 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как распоряжаться деньгами? Многие взрослые дают детям на карманные расходы денежки, будучи уверенными, что приучают их к планированию бюджета и надо это делать как можно раньше. Так это или нет? Выяснили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии доцент кафедры международной политической экономии экономического факультета БГУ, куратор школы финансовой грамотности Татьяна Свиридова.

Как воспитать финансовую грамотность у детей?

Со скольки лет давать ребёнку карманные деньги? Узнали, как воспитать финансовую грамотность у детей-1

Татьяна Свиридова, куратор школы финансовой грамотности:
Если мы говорим про ранний возраст, хорошо знакомить ребенка с тем, что такое товар, материальная форма, деньги, товарно-денежные отношения. На данном этапе это в первую очередь игровая форма. Полезны такие игры, как магазин, банк, кафе.

Хорошо приобщать ребенка к реальной жизни. Для этого можно брать его в магазин и, если есть такая возможность, взять его на работу.

Стоит ли давать ребенку карманные деньги?

Со скольки лет давать ребёнку карманные деньги? Узнали, как воспитать финансовую грамотность у детей-4

Карманные деньги можно давать, начиная с младшего школьного возраста. Когда ребенок идет в первый класс, очень хорошо ввести практику – ежедневно выдавать ему определенную сумму. Дальше он может сам ими распоряжаться: либо полностью тратить на какое-то свое удовольствие, либо откладывать.

Дальше можно расширять и выдавать деньги на целую неделю. Одновременно можно подарить ребенку копилку, кошелек и блокнот. Либо завести мобильное приложение и научить пользоваться.

«Это слишком дорого, у нас нет денег!» Можно ли говорить такие фразы ребенку?

Со скольки лет давать ребёнку карманные деньги? Узнали, как воспитать финансовую грамотность у детей-7

Александр Стасевич, ведущий:
Мы не можем это позволить, у нас нет денег, это слишком дорого! Можно ли такое произносить?

Татьяна Свиридова:
Эти фразы не стоит произносить. У ребенка должна быть мечта, вера, в том числе в свои силы, что он сможет чего-то достичь, заработать.

Я бы похвалила ребенка за мечту: если для тебя это важно, значит, мы эту мечту переведем в цель. А дальше составляем план, как можем достигнуть нашей цели.

Подробности в видеоматериале.

# Деньги # общество # Александр Стасевич

Другие новости рубрики

Все новости
Минск отреагировал на осквернение памятника «Детям блокадного Ленинграда» в Ереване
31 января 2024 11:00

Минск отреагировал на осквернение памятника «Детям блокадного Ленинграда» в Ереване

В МГЛУ прошёл мастер-класс «Азербайджанские ковры: история и современность»
31 января 2024 10:42

В МГЛУ прошёл мастер-класс «Азербайджанские ковры: история и современность»

Курсанты Военной академии приехали в школу Смолевичей с обширной программой
31 января 2024 10:40

Курсанты Военной академии приехали в школу Смолевичей с обширной программой