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Борис Батура вручил школьникам Минской области паспорта

18 марта 2013 15:02
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Новости Минской области. Торжественная церемония вручения паспортов школьникам Минской области прошла в Несвиже. 23 талантливых юношей и девушек, победители и призеры предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований главный документ получили из рук губернатора области с пожеланиями стать достойными гражданами своей страны.

С первым шагом в новую жизнь юных жителей столичного региона приехали поздравить творческие коллективы Минской области и звезды отечественной эстрады. Для каждого молодого человека получение паспорта стало праздничным и незабываемым событием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Государственная политика # БРСМ

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