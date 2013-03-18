Борис Батура вручил школьникам Минской области паспорта

Новости Минской области. Торжественная церемония вручения паспортов школьникам Минской области прошла в Несвиже. 23 талантливых юношей и девушек, победители и призеры предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований главный документ получили из рук губернатора области с пожеланиями стать достойными гражданами своей страны.

С первым шагом в новую жизнь юных жителей столичного региона приехали поздравить творческие коллективы Минской области и звезды отечественной эстрады. Для каждого молодого человека получение паспорта стало праздничным и незабываемым событием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.