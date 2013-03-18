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Внутренние войска Беларуси отмечают 95-летие

18 марта 2013 12:53
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Новости Беларуси. Внутренние войска Беларуси отмечают 95-ти летие. Охрана общественного порядка, кинологическая подготовка, конвоирование, уничтожение взрывчатых веществ - вот далеко не полный перечень тех задач, которые выполняют служащие этих войск. А созданы они были 18 марта 1918 года в Витебске из числа 23 добровольцев отдельной команды конвойной стражи. С обретением государственной независимости - получили статус базового политического института.

Сегодня внутренние войска - это мощная силовая структура, которая обеспечивает поддержание законности и правопорядка в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Внутренние войска Беларуси

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