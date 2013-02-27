Борис Батура принял граждан Дзержинского района

Новости Минской области. Борис Батура встретился с жителями Дзержинского района. На прием к губернатору пришли 14 человек. Большинство вопросов, традиционно, касались коммунальных служб.

Люди жаловались на отсутствие капитального ремонта их ремонта, а 2 человека обратились с просьбой о включении их в жилищный кооператив в Фаниполе. Пришлось губернатору и лично разбираться в соседских конфликтах.

Анатолий Филиппович пришел не только за себя, но и за более чем 10 инвалидов. Несколько раз в неделю житель Дзержинска вынужден ездить в областную больницу на гемодиализ. Пока такой небольшой путь приходится преодолевать с большими трудностями.

Анатолий Вербицкий, житель Дзержинска:

Ездим электричками и автобусом. Кто чем добирается, понимаете? Договорено с нашим заведующим отделением минским областной клиники, что если нас будут возить, то всех будут в одну смену.

Предложение сразу нашло поддержку губернатора Минской области. Вот только местные власти нашли много неудобств. Для них вопрос не только на чем подвозить людей, но и кто будет сопровождать их: все-таки это группа, группа больных. На это Борис Батура не сдержался.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Ну, мы скоро так закрутим, в общем, неделя срока, чтобы решили вопрос. И подвозите людей.

Иван и Ольга Веренич в Дзержинск переехали из Брестской области. Приобрели дом, точнее, 3\5 его части. Прокуратура законность сделки подтвердила. Вот только когда многодетная семья захотела узаконить еще и раздел дома, то хозяйка остальной части дома своего согласия не дала. К тому же, ее близкие самовольно возвели пристройку – теперь по дороге рядом с нелегальной постройкой большой технике не проехать. А потому ремонт той части дома, которая принадлежит семье, просто невозможен.

Иван Веренич, житель Дзержинска:

Из-за этой пристройки мы не можем нормально жить, потому что мы не можем разделиться и планировать свою будущую жизнь. У нас трое детей, понимаете? Бабушка не хочет ни по-хорошему, никак. Поэтому обратился ко всем родственникам, к внуку, ко всем, говорю: «Давайте решим мирным путем, чтобы было и нам, и вам хорошо. Поделим, как положено». Никто не хочет разделяться.

Обижать бабушку-соседку молодая семья не хочет. Суд не выиграет ни одна из сторон.

Ольга Веренич, жительница Дзержинска:

Когда я зашла в горисполком, мне сказали: «Пишите на бабушку заявление за незаконную постройку». Я сказала, что этого заявления не буду писать. Бабушка старая, по судам ее волочить мне не хочется. Это тоже ее пенсия и деньги. И наши деньги. У нас трое детей.

На приеме этому вопросу посвятили немало времени. Местные чиновники сначала запутались в бюрократии, а после и вовсе виноватой чуть ли не сделали семью.

Но даже когда в центре внимания человеческие отношения, власть все-таки не бессильна. Выйти с совместной встречей руководителя района, потерпевшей семьи, самой бабушки-соседки, чьи интересы представляет внук, кстати, правоохранитель.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Надо позвать внука. И вам вмешаться разрешить, может быть, мирным путем. Значит, Николай Иванович (обращение к Артюшкевичу, председателю райсполкома – ред.), такое поручение вам.

Ольга и Иван верят, что ситуация разрешится мирно. Когда переезжали в Минскую область, надеялись на более теплый прием. Пока для них Дзержинск – город, которому еще стоит поучиться гостеприимству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.