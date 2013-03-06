Борис Батура поздравил женщин с Международным женским днем

Новости Беларуси. Но Минщине начались торжественные поздравления с Международным днем женщин. На прием к губернатору пригласили лучших представительниц столичного региона – заботливых матерей и отличных профессионалов своего дела. Больше 30 жительниц Минщины получили поздравления от областных властей.

Елена Карпович, заведующая Стародорожским фельдшерско-акушерским пунктом:

Мне очень приятно, что меня пригласили на этот праздник, потому что поздравлять нас будет сам губернатор, и услышать из его уст поздравления – это вдвойне приятно.

Татьяна Луговская, директор Валевачевской средней школы Червенского района:

Подобные торжественные приемы на таком уровне, ставшие доброй традицией для нашей области, очень важны для нас, женщин, и, конечно же, в первую очередь, для меня, потому что я присутствую на приеме такого уровня впервые. В этот праздничный день хочется чувствовать поддержку, внимание и заботу со стороны мужчин – руководителей, профессионалов своего дела, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.