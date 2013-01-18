Борис Батура и Игорь Шуневич приняли участие в открытии нового здания Узденского РОВД

Новости Минской области. Вместо трех старых – единственное новое многоэтажное здание получил Узденский районный отдел внутренних дел. Строительство шло 2 года. Цена – более 25 миллиардов рублей. С финансированием объекта помог Миноблисполком. Теперь здесь созданы хорошие условия для службы. Удобные кабинеты, оснащенные современной техникой, на территории РУВД расположены площадки для парковки автотранспорта, спортивный комплекс, башня связи, появился и изолятор временного содержания. Такого уровня райотдел – один в области.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Борис Батура и министр внутренних дел Игорь Шуневич. Подарком милиционерам стал новый служебный автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Березка, начальник отдела внутренних дел Узденского райисполкома:

По итогам работы за 2012 год у нас на территории обслуживания не имеется нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. Мы остались на тех же позициях, которые имели по результатам работы за 2012 год. От созданий комфортных условий наши результаты еще улучшатся.