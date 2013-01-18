5,5 килограммов драгоценного металла обнаружил золотоискатель из Австралии

Новости Австралии. В Австралии предрекают золотую лихорадку. И все потому, что местный золотоискатель нашел самородок более чем на 5,5 килограммов. Кусок драгоценного металла счастливчик обнаружил неподалеку от города Балларат в штате Виктория, он находился всего в полуметре от поверхности земли.

Подобной величины самородок — большая редкость.

Местные специалисты и вовсе заявили, что с таким сталкиваются впервые. Продать его в расплавленном состоянии можно за 300 тысяч американских долларов. Цельный кусок уйдет намного дороже - из-за размера и редкости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.