Чтобы ребёнок выбрал нужное для себя будущее. К 85-летию инспекции по делам несовершеннолетних в Минске прошла церемония

Новости Беларуси. У памятника сотрудникам МВД Беларуси, погибшим при исполнении служебного долга, 19 июня прошла памятная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цветы возложили участковые инспекторы ИДН. Сегодня этой структуре исполнилось 85 лет. За это время выстроилась целая система, позволяющая своевременно и эффективно проводить работу с трудными подростками.

Подразделения по делам несовершеннолетних в белорусской милиции стали создаваться с 1935 года. Несколько раз структура этой службы менялась, но сегодня можно сказать с уверенностью: ИДН необходима не только Министерству внутренних дел, но и востребована обществом. В честь юбилея заслуженные награды за высокие достижения в службе получили 14 инспекторов по делам несовершеннолетних. Среди них оказались и инспекторы-девушки. Каждый день они направляют трудную молодежь на правильный путь и становятся для них товарищами.

Елизавета Зеленькова, участковый инспектор ИДН Фрунзенского РУВД:

Инспекция по делам несовершеннолетних служит не для того, чтобы запугать несовершеннолетнего, а стать его другом и опорой, может быть, для будущей жизни. Для того, чтобы ребенок, который попал в наше поле зрения, мог выбрать нужное для себя будущее и стать на путь исправления.

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Участковый инспектор милиции должен постоянно совершенствоваться. Он должен быть образцом и постоянно работать над собой. Отбор в эту службу находится на очень высоком уровне. Мы постоянно работаем с кадрами. Сегодня, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних с праздником, пожелать им, самое главное, конечно, здоровья – здоровья им, их родным и близким.