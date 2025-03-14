Борьба за «Мисс Спорт» и «Мисс Дружба». Как финалистки конкурса проявили себя в команде?

На ринге 15 соперниц! На кону сегодня – титулы «Мисс Спорт» и «Мисс Дружба». Кто в этой борьбе окажется смелее, выносливее и находчивее? Девушки уже на низком старте! Самое время размять косточки.

Виктория Сацук, куратор участниц «Мисс Минск – 2025»:

Мы будем оценивать их физическую подготовку и, конечно же, задавать какие-то интересные вопросы – будет интеллектуальный квест.

Красавицы отправили в нокаут стереотипы: интеллектуальную викторину уделали на раз-два! Посмотрим, что будет дальше! За дело берутся капитаны команд.

Татьяна Иванова, режиссер конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Девушки были настроены очень по-боевому, они готовы были бороться за титул «Мисс Спорт».

Спорт объединяет. А что насчет женской дружбы? Буквально через мгновение эти конверты наполнятся именами тех, кого девушки посчитали «самой дружелюбной».

Валерия Никифорова, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Я зашла в комнату 13-й, поэтому осталось всего два конверта. Честно скажу, я была бы рада получить этот титул, поскольку я всегда искренне проявляю заботу и зарю улыбкой все пространство.