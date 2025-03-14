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Борьба за «Мисс Спорт» и «Мисс Дружба». Как финалистки конкурса проявили себя в команде?

14 марта 2025 18:33
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На ринге 15 соперниц! На кону сегодня – титулы «Мисс Спорт» и «Мисс Дружба». Кто в этой борьбе окажется смелее, выносливее и находчивее? Девушки уже на низком старте! Самое время размять косточки.

Борьба за «Мисс Спорт» и «Мисс Дружба». Как финалистки конкурса проявили себя в команде?-2

Виктория Сацук, куратор участниц «Мисс Минск – 2025»:
Мы будем оценивать их физическую подготовку и, конечно же, задавать какие-то интересные вопросы – будет интеллектуальный квест.

Борьба за «Мисс Спорт» и «Мисс Дружба». Как финалистки конкурса проявили себя в команде?-4

Красавицы отправили в нокаут стереотипы: интеллектуальную викторину уделали на раз-два! Посмотрим, что будет дальше! За дело берутся капитаны команд.

Борьба за «Мисс Спорт» и «Мисс Дружба». Как финалистки конкурса проявили себя в команде?-6

Татьяна Иванова, режиссер конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Девушки были настроены очень по-боевому, они готовы были бороться за титул «Мисс Спорт».

Борьба за «Мисс Спорт» и «Мисс Дружба». Как финалистки конкурса проявили себя в команде?-8

Спорт объединяет. А что насчет женской дружбы? Буквально через мгновение эти конверты наполнятся именами тех, кого девушки посчитали «самой дружелюбной».

Борьба за «Мисс Спорт» и «Мисс Дружба». Как финалистки конкурса проявили себя в команде?-10

Валерия Никифорова, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Я зашла в комнату 13-й, поэтому осталось всего два конверта. Честно скажу, я была бы рада получить этот титул, поскольку я всегда искренне проявляю заботу и зарю улыбкой все пространство.

Борьба за «Мисс Спорт» и «Мисс Дружба». Как финалистки конкурса проявили себя в команде?-12

Интрига нарастает! Совсем скоро и вы узнаете имена самых красивых – 18 марта, Дворец Республики. Не пропустите! 

Подробности в видео.

# Мисс Минск # Конкурс # Конкурс красоты # Татьяна Иванова

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