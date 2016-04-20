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Папа Римский 20 апреля примет ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

20 апреля 2016 07:42
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Новости Беларуси. Семь белорусов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич сегодня в Ватикане встретятся с Папой Римским Франциском.  

В необычную поездку отправились не только католики, трое из семи человек — православные. Всего на аудиенцию к Папе Римскому прибыли около 50 ликвидаторов из Беларуси, России и Украины.

О развивающемся диалоге нашей страны и Ватикана говорит тот факт, что буквально через месяц там откроется выставка белорусских икон, которую готовит Национальный художественный музей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авария на Чернобыльской АЭС

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