Папа Римский 20 апреля примет ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. Семь белорусов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич сегодня в Ватикане встретятся с Папой Римским Франциском.

В необычную поездку отправились не только католики, трое из семи человек — православные. Всего на аудиенцию к Папе Римскому прибыли около 50 ликвидаторов из Беларуси, России и Украины.

О развивающемся диалоге нашей страны и Ватикана говорит тот факт, что буквально через месяц там откроется выставка белорусских икон, которую готовит Национальный художественный музей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.